Molestia entre fans de The Who por horario de su concierto en Stgo Rock City

Hoy se anunciaron los horarios de Stgo Rock City, el mega festival que reunirá el 29 y 30 de septiembre en el Estadio Monumental a influyentes bandas de la historia del rock, como Guns N’ Roses, Def Leppard, Aerosmith y The Who. Pero fue la programación de estos últimos la que causó mayor controversia entre los fans del grupo, quienes acusaron una medida perjudicial para sus intereses.

De acuerdo al programa, los hombres de “My Generation” se presentarán a las 18:30 horas como el segundo show de la primera jornada del evento, tras el número inaugural de Tyler Bryant (17:15 horas). Luego, vendría el turno del cierre, a cargo de Guns N’ Roses a las 20:30 horas.

El sábado será Marky Ramone, el legendario exintegrante de The Ramones quien abrirá el certamen, para luego dar paso a L.A. Guns (19:00 horas), Def Leppard (2015 horas) y Aerosmith (22.30 horas).

“Los horarios son aproximados. Cualquier modificación en los horarios anunciados será comunicada a través de las plataformas oficiales de Stgo Rock City”, reza el comunicado del festival, cuyas estradas están disponibles a través del sistema PuntoTicket.

Ya no queda nada para el #StgoRockCity!! Si ya tienes tu entrada revisa los #horarios del festival.

Últimas entradas en @puntoticket pic.twitter.com/EbTjbWxZsT — Stgo Rock City (@StgoRockCityCl) August 30, 2017

Aquí algunas reacciones a los horarios de Stgo Rock City en redes sociales.

Como es posible que The Who toque a las 18:30 hrs el viernes que la mayoría trabaja y además siempre hay mucho tráfico!!. Que mal ahí. 😡 — Sr.Raimon (@RamonTorresVeas) August 30, 2017

Increíble el horario de the who.. no podremos ver los juegos de luces de sus conciertos.. pero bueno.. al menos me voy temprano pa la casa.. — César Salinas (@Catupiano) August 30, 2017

Cómo cresta programan a The Who a las 18:30 hrs de un Viernes y Fin de Mes? Ningún criterio y sentido común — Ignacio (@tifossi88) August 30, 2017

Alegan por el horario, pero igual estarán ahí… viendo a the who😒 — Loreto Gallardo✨ (@Gallardo_Loreto) August 30, 2017

The Who tocará a una hora más que prudente. Que ustedes sean un@s borrach@s q les gusta el hueveo hasta el día siguiente ES OTRO TEMA..!! — Forever Alone (@rzommartinez) August 30, 2017

Que feo horario para el día viernes….The Who a las 18:30….podrian haber tocado a la hora de almuerzo mejor pic.twitter.com/Y0F8gkcePE — Edison Ceron (@eddicl) August 30, 2017

No podi colocar a The Who a esa hora ctm….. — Nicolas Espinoza (@JPanic_) August 30, 2017

No me interesa el horario para The Who!! Ahí estaremos en patota! — Dennis Ferrada (@Dennis_Ferrada) August 30, 2017