David Bowie bate récord en Spotify: superó el billón de reproducciones

Otro récord póstumo engalana el mito de David Bowie, el artística británico fallecido el 10 de enero de 2016 a dos días del lanzamiento del que fue su último disco de estudio, “Blackstar“. Desde la fecha su catálogo ha sido materia de estudio y revisión, algo que se ha reflejado en los números de diversas plataformas de streaming y en la venta de sus discos físicos.

“La transformación absoluta de todo lo que hemos pensado sobre la música, tendrá lugar en 10 años más, y nadie podrá detenerlo. La música por sí misma se convertirá en una corriente de agua o de electricidad”, dijo el compositor en 2002 al semanario británico NME, a modo de vaticinio de la gran transformación de significarían plataformas digitales.

Fue justamente en Spotify donde el “Duque Blanco” sumó un nuevo hito a su carrera, registrando un billón (1.000 millones) de reproducciones de sus canciones disponibles. La noticia la confirma el sitio web de Billboard, quien situó al single “Heroes” como el más reproducido en la aplicación multiplataforma.

Pero este no ha sido el único récord póstumo de Bowie. Su último álbum “Blackstar” debutó en el tope de la lista del Billboard 200 en enero de 2016, convirtiéndolo su primer número 1 en las listas de discos de EE.UU. En vida, el inglés registró siete álbumes de el top 10 del Billboard 200, siendo “The Next Day” de 2013 el que estuvo más cerca de alcanzar la cima, llegando al segundo puesto.

A continuación, las canciones más reproducidas de David Bowie en Spotify.