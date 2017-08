Yo La Tengo se suma al cartel del festival Fauna Primavera 2017

El sábado 11 de noviembre se realizará la séptima edición del festival Fauna Primavera, en las dependencias de Espacio Broadway. Ahora, el evento suma un nuevo nombre a su cartel: la incorporación de Yo La Tengo.

La clásica banda norteamericana de indie rock liderada por Georgia Hubley e Ira Kaplan regresa al país tras su recordado paso por Santiago en 2014, como parte del Ciclo S.U.E.N.A. Durante su carrera, iniciada en 1984, han colaborado con artistas de distintas disciplinas. Uno de estos trabajos fue su participación en 2013 junto a Yoko Ono, en el disco “Wig In A Box: Songs from and Inspired by Hedwig and the Angry Inch”.

Su última producción de estudio es “Stuff Like That There” (Matador, 2015), el cual retoma el concepto del álbum de 1990, “Fakebook”, reversionando algunas de sus canciones junto a covers de The Cure y del artista country Hank Williams, entre otros.

Fauna Primavera se desarrollará por más de catorce horas a partir del mediodía del 11 de noviembre, a través de cuatro escenarios. Habrá estacionamientos con cupos limitados, guardarropía, sericios de comidas y convenio con transporte, entre otros. Para más información, puedes visitar su sitio web. La venta de entradas se realizará a través del sistema Puntoticket.