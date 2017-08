La misteriosa carta que recibieron los fans de U2 y que aún no tiene explicación

Una novedosa promoción lleva a cabo la banda irlandesa U2, y al parecer tiene relación con la difusión de un nuevo material discográfico. Así lo deducen los fans del grupo que han recibido una misteriosa carta, la que contiene un texto cubierto casi en su totalidad por dos figuras humanas en tono negro, a modo de sombras.

Desde dichas siluetas irrumpe la leyenda “Blackout, está claro quién eres, aparecerás, U2.com” (lo único legible en la misiva). El resto del texto tendría relación con los resúmenes de “Songs of Innocence” y “Songs of Experience“, dos libros del afamado poeta inglés William Blake, una reconocida influencia literaria para los irlandeses.

Lo anterior no es antojadizo: “Songs of Innocence” es el nombre del último trabajo de estudio de los hombres de “One“, y “Songs of Experience” sería el título de otro aún inédito.

Esto se suma a otra pista relevante: se aprecia al final de la misiva una línea que afirmaría una fecha y un nombre específico, que aparentemente se referiría al lanzamiento del nuevo álbum. ¿Cuál es la tesis de los fans? Que “Blackout” es el nombre de un single de adelanto de dicha placa discográfica, y que detrás del texto se esconden las claves de la misma.

De todos modos, para dicha novedad musical queda tiempo aún. Por lo pronto, los fans locales del grupo se alistan y concentran para este 14 de octubre, día en que U2 presente en el Estadio Nacional la gira que actualmente los tiene recorriendo el mundo: “The Joshua Tree“, ocasión donde conmemoran en vivo los 30 años del exitoso disco del mismo nombre.