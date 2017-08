Pentakill: la banda de metal "inexistente" que se instala en el número uno de iTunes

Que una banda como Metallica, con músicos como Lars Ulrich, Kirk Hammett, James Hetfield y Robert Trujillo lleguen a los primeros lugares del Billboard no es una novedad para nadie. Y lo mismo con AC/DC, Iron Maiden, Megadeth o Kiss. Pero que una banda que en realidad no existe, con integrantes que viven sólo en un computador, conquiste la gloria y se instale por semanas en el número 1 de las bandas de metal en iTunes, es muy extraño.

Lo anterior es el caso de Pentakill, banda de metal del popular videojuego League of Legends de Riot Games, que por estos días ha dado que hablar a nivel mundial con su reciente álbum llamado “Grasp of the Undying”, el mismo que los tiene encumbrados en la categoría metal de iTunes desde su lanzamiento a principios de agosto. Su debut vino con el videoclip “Mortal Reminder”, que ya es un éxito en YouTube.

Este nuevo fenómeno del metal está compuesto por los mismos personajes del juego: Kayle, Karthus, Yorick, Sona, Olaf y Mordekaiser. Juntos dieron sus primeros pasos en 2014 con el disco “Smite and Ignite”, que se entregó de forma gratuita entre los fanáticos del videojuego transformándose en un verdadero éxito.

Pero no todo es fantasía: la producción actual se contó con la colaboración de músicos como Tommy Lee de Mötley Crüe; Danny Lohner de Nine Inch Nails; Jørn Lande de Masterplan; y Scott Kirkland de The Crystal Method, entre otros.