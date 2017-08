Los antipáticos rechazos de Rihanna cuando Diplo le ha propuesto trabajar juntos

¿Por qué Rihanna no ha colaborado con Diplo en ninguna canción de su carrera? La pregunta no es al azar: Justin Bieber, Nicki Minaj, Britney Spears, Madonna, Beyoncé y hasta su ex pareja, Katy Perry figuran entre sus colaboraciones, menos la mujer de Barbados. El mismo Thomas Wesley Pentz, nombre real del productor, fue quien detalló las razones y las llamativas respuestas de la intérprete.

En diálogo con la revista GQ Style, Diplo explicó los rechazos de Rihanna, siendo la más conocida su negativa para “Lean On“, canción que al final asumió la danesa Mø y su incursión con Major Lazer (el proyecto estrella de Diplo).

“Le mostré la canción y me contestó: ‘No hago música house’. Me hizo un face-palm (taparse la cara con las manos en gesto de desprecio) enorme esa vez”, contó el DJ estadounidense.

“En otra ocasión tuve una sesión con ella. También estaba Future (rapero estadunidense). The Weeknd estaba allí y Metro Boomin (otro MC), cuando no todo el mundo le conocía. Contactos a lo grande. Future le puso como 700 temas. Eran las 4 de la mañana. Al final, yo estaba como ‘ey, me largo si no me dejas proponerte una canción’“, dijo.

La anécdota continúa: “Así que al final le propuse un tema. Y me dijo ‘esto suena como un reggae de aeropuerto’. Me quería morir”, contó Diplo quien, a pesar de las dos negativas, no pierde esperanzas de colaborar con la voz de “Work“. “Si no ocurre, no me importa”, dijo el productor, quien junto a Major Lazer promociona por estos días el EP “Know No Better“.

¿A quién le afecta más la distancia entre ambos, a Diplo o Rihanna? Por estos días, la cantante parece no necesitar de ningún productor para cosechar éxito ni acaparar la atención mundial: su canción “Wild Thoughts“, grabada junto a DJ Khaled, es una de las más escuchadas en Estados Unidos según Billboard.