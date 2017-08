Forbes publica la lista de los 10 DJ’s mejor pagados del último año

Forbes, la famosa revista norteamericana dedicada a la economía y el mundo de los negocios, acaba de publicar una lista con los DJ’s que más dinero han cotizado en el último año. En esta ocasión, y por segunda consecutiva, Calvin Harris ocupó el número uno del ránking.

La lista se configura en base a los cifras que los DJ’s cotizan desde junio a junio. En ese cálculo, Harris acumuló 50 millones de dólares, equivalente a 32.412 millones de pesos. Las fechas coinciden con uno de sus últimos hits, “This Is What You Came For“, donde el escocés se hizo acompañar de Rihanna en una canción cuyo clip en YouTube supera las 1.700 millones de reproducciones.

En el escalón número 2 aparece otro DJ connotado: Tiesto, y luego, para completar el “Top Diez“, le siguen The Chainsmokers, Skrillex, Steve Aoki, Diplo, David Guetta, Marshmello, Martin Garrix y Zedd.

Harris reapareció en la industria musical el 30 de junio pasado con un nuevo larga duración, “Funk Wav Bounces Vol. 1“, una producción que lo alejó del EDM (corriente de música electrónica que se caracteriza por los sonidos y ritmos sintéticos y repetitivos). Desde este álbum se desprende “Feels“, un éxito radial donde colaboraron Pharrell Williams y Katy Perry y que hoy se acumbra como la tercera canción más escuchada en el Reino Unido.

El año pasado, Calvin Harris y Tiesto encabezaron la lista en los mismos lugares respectivos, aunque en dicha ocasión Harris facturó más que en este año: 63 millones de dólares (42.135 millones de pesos). En el tercer lugar aparecía David Guetta y luego Zedd, Steve Aoki, Diplo, Skrillex, Kaskade, Martin Garrix y Dimitri Vegas & Like Mike.

Aquí el “Top Diez ” con sus respectivos montos en dólares: