Ex Bunkers lanzan nuevo grupo: "No tiene nada que ver con lo que está sonando en español"

Lanza Internacional es el nombre del nuevo proyecto de los hermanos Francisco y Mauricio Durán, los compositores y fundadores detrás del grupo penquista Los Bunkers. Con domicilio en México hace diez años, y a cuatro de haber editado su último disco de estudio con el desaparecido quinteto, la dupla reapareció para presentar su última propuesta musical, ahora en formato trío junto al baterista Ricardo Nájera (Instituto Mexicano del Sonido, Mexrrissey).

“Mala Fama” se titula el primer single de la nueva agrupación, que desde ya se distingue de su “alma mater”. En la canción predominan los sintetizadores y el ritmo frenético característico del postpunk, los que sirven de telón de fondo para la irrupción de la voz de Francisco Durán (guitarrista). Esta vez, el bajo quedó a cargo de su hermano, Maurico.

Los chilenos han sido enfáticos en aclarar que esta no es una continuación de Los Bunkers, y que en este proyecto, tanto en sus presentaciones en vivo como en álbumes de estudio, no pretenden incluir repertorio del grupo penquista.

“Esto no es renegar de nada, para nosotros la naturaleza de este proyecto desde su génesis es otra cosa, entonces no tendría sentido estar tocando canciones de las bandas anteriores“, contó a La Tercera Francisco Durán. “Creemos que es un concepto nuevo, un sonido nuevo que no tiene nada que ver con nada lo que está sonando en español hoy en día. No veo una relación directa con lo que esté haciendo cualquier otra banda, ni en México ni en Chile”, agregó.

En este punto, el guitarrista profundiza que son “el modo en que están trabajadas las canciones, la propuesta sonora, la producción, los arreglos“, lo que distingue a Lanza Internacional de cualquier otro grupo de la región. “En cada elemento del disco no hay nada que sobre, cada instrumento es una pieza y cada pieza termina conformando un todo. A lo mejor eso tiene que ver con discos de la época del punk, ese espíritu medio new wave o esa energía punk de fines de los años 70 y principios de los 80 es lo que está representado en la manera de trabajar el disco“, dijo Durán.

“Eso no lo veo presente en la mayoría de las canciones en español que hoy escucho en la radio, o en los discos que se editan. Siento que hay una tendencia hoy a copiarle a Tame Impala, a tener ese sonido de batería súper seco y paisajes de sintetizadores muy ambientales y evocadores, y esto no, esto es absolutamente fragmentado, como un cubo Rubik”, agregó el músico.

A continuación, el video de Lanza Internacional para su primer single, “Mala Fama”.