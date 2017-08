Tom Morello respondió dónde están los fans más apasionados del rock: "Santiago", dijo

Un tweet de Tom Morello hizo feliz a los seguidores locales de Rage Against The Machine, Audioslave y Prophets of Rage, todas bandas lideradas por el guitarrista estadounidense y con exitosas estadías en los escenarios locales. Esto, debido a un guiño de Morello a los fans chilenos que lo siguen en Twitter.

Como ya es habitual en su cuenta personal, el músico se dio tiempo para responder las preguntas de sus seguidores en la red social, y que abarcaron desde política (Morello se graduó en Ciencias Políticas en la prestigiosa Universidad de Harvard) hasta sus últimas recomendaciones y opiniones musicales.

Anoche, en el ejercicio antes descrito, el usuario @kimuyswave se aventuró con esta interrogante: ¿La ciudad con los fans más apasionados? Ante la disyuntiva, el guitarrista no dudó.

“Rock? Santiago. Baseball: Chicago“, fue la respuesta de Morello, quien luego recibió decenas de reparos por su elección. “¿Y Buenos Aires?”, “¿Y Nueva York?”, “¿Santiago?”, fueron algunas de las interpelaciones que enfrentó el excompañero de banda de Chris Cornell en Audioslave. Morello optó por no refutarlos.

Otras preguntas que respondió Tom: ¿Panqueques o wafles? “Panqueques todo el día”. ¿Cerveza o vino? “No tomo cerveza”. ¿Extrañas las eras de Rage o Audioslave? “¿La era? No”. ¿Cuál es tu opinión de Iron Maiden? “Uno de los mejores”, apuntó Morello, quien por estos días sigue dedicado a su último proyecto, Prophets of Rage