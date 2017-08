Las duras palabras de Roger Waters para Katy Perry y las Kardashian tras su nueva gira

Por estos días Roger Waters gira por Estados Unidos presentando su nuevo disco de estudio y su último show en vivo. El álbum se llama “Is This the Life We Really Want?“, y la gira “Us + Them“, donde el ex Pink Floyd realiza una explícita crítica a la administración de Donald Trump.

El músico incluyó variadas citas del presidente, dichos suyos sobre el muro que pretende levantar en la frontera con México, su visión sobre los atentados del 11 de septiembre de 2001 e incluso sus declaraciones sobre mujeres, las que le han valido el rótulo de misógino. “Fuck Trump” se lee en el icónico cerdo volador, símbolo de Pink Floyd y de uno de sus discos más célebres, “Animals“.

En el marco de su gira más polémica en años (algo difícil debido al cariz político que siempre ha teñido su obra), Waters tuvo duros dichos para quienes no entienden por qué dedica tanto tiempo en atacar a Trump. “Me parece sorprendente que alguien que ha estado escuchando mis canciones durante 50 años no lo comprenda”, resumió en diálogo con CNN.

En el mismo espacio, Waters no tuvo problemas para enviar a quienes no comprenden su “música política” a ver a Katy Perry o el reality show de moda. “Que se vayan a ver a Katy Perry y a las Kardashians. No me importa”, argumentó, en declaraciones que más tarde molestaron a las fans aludidos.

Pero,¿por qué tanta molestia de, por ejemplo, los seguidores de Perry? Básicamente porque “Witness“, el último disco de la norteamericana, marcó un quiebre en su carrera por el fuerte peso político de sus letras, lo que se suma al compromiso que hizo la intérprete con la candidatura de Hillary Clinton, opositora de Trump en los últimos comicios presidenciales de EE.UU.