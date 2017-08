Culture Club confirma concierto en Chile con su formación original

Gran Arena Monticello, el escenario que este año fue inaugurado en San Francisco de Mostazal en el casino del mismo nombre, continúa sumando números musicales de renombre a su cartel. Ahora, es el turno de Culture Club, que se presentará en Chile con su formación original: Boy George, Roy Hay, Mikey Craig y Jon Moss.

Desde 1981 hasta nuestros días, Culture Club ha vendido más de 50 millones de discos alrededor del mundo, de la mano de hits como “Do You Really Want to Hurt Me,” “Karma Chameleon”, “I’ll Tumble 4 Ya”, “The war song” “It’s a miracle”, “ Miss me blind” y “Victims”, entre otros.

La banda sigue siendo liderada por el cantante y compositor británico Boy George, reconocido universalmente como un artista ícono de la cultura pop. George recientemente fue reconocido en 2015 con el premio Ivor Novello al “Logro de vida”, por su contribución a la industria musical.

Roy Hay, Mikey Craig y Jon Moss conforman el resto de la alineación original. La banda llega antecedida de positivos comentarios de la prensa especializada, que ha celebrado el regreso de una banda insigne de los ochenta. El concierto será el 25 de noviembre a las 21:00 horas en el Gran Arena Monticello.

Las entradas para el único concierto se pondrán a la venta mañana martes 8 de agosto a las 19:00 horas a través del sistema PuntoTicket. El valor parte desde los $40.000.