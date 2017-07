Keith Richards asegura que "muy pronto" The Rolling Stones grabará un nuevo disco

Han pasado 7 meses desde que The Rolling Stone rompió una década de silencio discográfico con “Blue & Lonesome“, el primer álbum en su historia que incluyó exclusivamente covers de canciones ajenas. Aquello marcó un hito ampliamente elogiado por la crítica y los fans, el cual podría ahora repetirse con el nuevo anuncio de su guitarrista emblemático, Keith Richards.

En su habitual espacio en YouTube “Ask Keith Richards“, donde responde preguntas y comentarios de sus fans, el músico adelantó que “muy, muy pronto” la banda grabará nuevo material de estudio, y no precisamente una continuación de “Blue & Lonesome“, lo que dejó la puerta abierta para pensar en un disco con canciones originales de The Rolling Stones.

Ante la interrogante que gatilló la sopresa (“¿Está inspirado para regresar a un estudio con los Stones y grabar?“), Richards dijo: “Sí, sí, lo estamos y de hecho muy, muy pronto grabaremos nuevo material y tendremos pensar dónde nos lleva eso después”.

Esto se suma a otro episodio que levantó suspicacias entre los seguidores del grupo, y que ocurrió a inicio del presente mes cuando el rapero Skepta publicó una fotografía en Instagram junto a Mick Jagger en un estudio de grabación. El músico nunca aclaró detalles de la reunión, pero sí abrió un flanco de especulación sobre un nuevo trabajo de los hombres de “Satisfaction“.

En “Ask Keith Richards“, el guitarrista también despejó dudas sobre un posible “volumen II” del disco de covers: “No creo que nos vayamos a meter en eso inmediatamente, aunque no sería necesario que nos retorcieran el brazo para hacer algo más de eso. Fue muy divertido de grabar y hay mucho más que sacar“, apuntó. “Creíamos que era algo que teníamos que hacer, pero no nos esperábamos la respuesta que tuvo”, agregó.

A continuación, el momento de la respuesta de Richards.