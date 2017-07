Radiohead se presentó en Tel Aviv pese a los llamados de boicot a Israel

El grupo de rock británico Radiohead actuó este miércoles ante decenas de miles de personas en Tel Aviv, a pesar de los llamamientos a boicotear a Israel para denunciar la ocupación de los Territorios Palestinos.

Los músicos no hicieron ninguna alusión al conflicto israelo-palestino durante las dos horas que pasaron en el Park Hayarkon en presencia de 47.000 espectadores. Respecto a la controversia en torno al concierto, el cantante Thom York declaró, antes de interpretar la última canción, ‘Karma Police‘: “Se ha hablado mucho de esto, pero al fin y al cabo, hacemos música”.

“Actúan para la gente, no para el Gobierno” del primer ministro israelí, el conservador Benjamin Netanyahu, exclamó Sarai Givaty, un músico de 35 años que asistió al concierto.

En un mensaje publicado en Twitter la semana pasada, Yorke dijo que “actuar en un país no significa apoyar a su Gobierno”. “Hemos tocado en Israel durante más de 20 años con Gobiernos sucesivos, algunos más liberales que otros. Como en Estados Unidos. No respaldamos más a Netanyahu que a Donald Trump, pero seguimos tocando en Estados Unidos“, escribió en la red social. “La música, el arte, consisten en franquear las barreras y no en construirlas”, añadió.

En los últimos años, numerosos artistas han participado en una campaña de boicot contra la ocupación de los Territorios Palestinos por Israel desde hace más de 50 años.

Pero el concierto de Radiohead había atraído especialmente la atención, ya que el grupo es famoso por expresar sus opiniones sobre temas políticos, especialmente sobre la cuestión medioambiental.

Más allá de sus posturas, Radiohead sigue siendo uno de los mayores grupos del mundo, alabado por los críticos por haber extendido las fronteras de la música rock tras los años 1990.