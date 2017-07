Las coloridas postales que dejó el debut en Chile de "Sép7imo Día - No Descansaré"

Anoche debutó en Chile “Sép7imo Día – No descansaré“, el espectáculo del Cirque du Soleil basado en la historia y música de Soda Stereo. Con esto, Santiago se convirtió en la cuarta ciudad en recibir al show, que sólo en el escenario bonaerense del Luna Park completó más de 70 presentaciones.

La acción comenzó pasadas las 21:15 horas y congregó alrededor de seis mil personas en Movistar Arena, recinto que albergará todas las funciones locales hasta el 6 de agosto. La avant premiere contó con invitados estelares, como los ex Soda Stereo Zeta Bosio y Charly Alberti, además de Laura Cerati y su hija Guadalupe, hermana y sobrina de Gustavo respectivamente.

Javiera Suárez, Juanita Ringeling, José Miguel Viñuela, Cristián Arriagada y los ex Presidente de la República Sebastián Piñera y Eduardo Frei, entre otros, también acudieron al espectáculo, que fue codirigido por Michel Laprise (escritor y director) y Chantal Tremblay (directora de creación).

El debut no estuvo exento de imprevistos. Una breve interrupción de un par de minutos obligó a la producción a detener el show transcurridas las primeras canciones. Una vez solucionados los problemas, este fue retomado por el equipo artístico del Cirque du Soleil.

“Sép7imo Día – No descansaré” es el cuadragésimo (40) montaje de la compañía canadiense, el cual tomó como modelo la colaboración creativa del colectivo con otros músicos de renombre internacional, como sucedió en “The Beatles Love” y “Michael Jackson One“, dos shows que actualmente se presentan en Las Vegas.

El elenco lo conforman 36 artistas y, por primera vez en la historia del Cirque du Soleil, un espacio donde el público puede participar del show y que se asemeja a la “cancha general” de los conciertos de rock. En Chile ya van más de 100 mil entradas vendidas y varias funciones agotadas. Aquí algunas imágenes del espectáculo.

