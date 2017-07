The White Stripes reaparece para publicar el concierto con que debutaron

Ocurrió el 14 de julio de 1997, en el escenario del Gold Dollar de Detroit. La propuesta era extraña: dos músicos en escena, una baterista y un guitarrista, sonando al mismo tiempo e intentando plasmar el espíritu de una banda de rock.

El resultado, a la larga, fue positivo: aquella era la primera presentación de The White Stripes, una banda que poco tiempo después se haría famosa en gran parte del mundo de la mano de Jack White y Meg White, hasta entonces dos desconocidos músicos.

El debut musical, que coincidió con la fecha de la Toma de la Bastilla (hito fundamental de la Revolución Francesa), se transformó con los años en una grabación de culto, que ahora ha sido editada por el sello del cual es dueño Jack White, líder del dúo.

Third Man Records publicó el show en vivo bajo el título “The First Show: Live on Bastille Day” (como un guiño a la celebración francesa), un concierto que antes ya había sido comercializado como single de 7 pulgadas aunque sólo para los suscriptores del sello.

Este año, en el marco de la conmemoración de las dos décadas de aquel debut, Jack White decidió liberar la producción en todas las plataformas de streaming, con el fin de expandir el alcance de esta primera sesión en vivo, que ya puede ser escuchado en diversos formatos.

El breve disco cuenta con las tres canciones que se tocaron en dicho concierto: dos covers (“St. James Infirmary”, “Love Potion #9”) y una canción original (“Jimmy the Exploder”), que más tarde aparecería en el álbum homónimo de The White Stripes en 1999, dos años después del show.