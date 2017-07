Mítica banda UB40 presentará en Chile sus casi 40 años de carrera

La banda británica UB40 anunció su regreso a Chile con tres de sus miembros originales: Ali Campbell, Astro y Mickey Virtue, para presentarse el próximo 8 de octubre en el escenario del Gran Arena Monticello.

Conocidos por cultivar un estilo musical basado en el reggae, el dub y los covers de canciones famosas, reversionándolas al reggae o a ritmos jamaicanos y tropicales, UB40 fue ganando un espacio destacado en el circuito de la música internacional desde su formación en Birmingham, Inglaterra, a mediados de 1978.

Sus ocho integrantes eran amigos de infancia, representaban a diferentes razas y procedían de la clase obrera. De hecho el nombre UB40 se debe al seguro de cesantía –nombre del formulario- que cobraron cuando estaban en esa inestable situación laboral.

Comenzaron a tocar en pubs y clubes, hasta que Chrissie Hynde, la vocalista del grupo The Pretenders los vio tocar y les ofreció acompañarla como teloneros durante la gira que realizó en 1979.

En 1980 publicaron su primer álbum, “Signing off“, y crearon su propia compañía discográfica, DEP International, con la que publicaron “Present Arms in Dub“. En 1983 y con el lanzamiento de su propia versión del famoso tema “Red Red Wine” de Neil Diamond, (incluido en el álbum de covers “Labour of Love”) obtuvieron su primer éxito y posterior salto a la fama.

La formación original de UB40 con Ali, Astro y Mickey disfrutó de gran éxito durante más de 30 años, incluyendo álbumes que llegaron al número 1, varios discos de oro y platino, nominaciones a los Grammy y cerca de 70 millones de discos vendidos.

Hace tres años, los integrantes fundadores de la banda decidieron reunirse y comenzar una gira permanente alrededor del mundo. Un trabajo que los trae a Chile este año después de una larga espera y donde se podremos escuchar “Silhouette”, disco de 2014 considerado uno de los 10 mejores de ese año.

“‘Silhouette’ es una continuación de los álbumes en solitario que Ali ha hecho. Musicalmente, ha sido muy consistente. El genio de Ali está en la forma en que puede trabajar un conjunto de letras alrededor de una gran melodía. Cualquier canción que cante, fácilmente podría ser una melodía UB40 “, sostuvo Mickey, quien además tiene planes de grabar otro disco este año.

”Para mí, se trata de promover el reggae. Al final del día, a los fanáticos no les importa lo que ocurre detrás de escena. Ellos sólo se preocupan por la música, y eso es lo que les estamos dando”, dijo Ali.