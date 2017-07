Los Tetas confiesan que el momento en que expulsaron a Tea Time fue "súper extremo"

Las últimas semanas han sido bastante difíciles para la banda chilena de música funk “Los Tetas”, luego de que expulsaran a su vocalista Camilo Castaldi -alias “Tea Time”-, quien fue acusado de maltratar física y psicológicamente a su ex novia Valentina Henríquez.

En una entrevista al diario La Tercera, el guitarrista Cristián Moraga (conocido como C-Funk) y el bajista David Eidelstein (alias Rulo) dijeron que lo sucedido con su excompañero parecía una pesadilla que les costó mucho digerir y por lo mismo no reaccionaron tan bien al inicio.

Recordemos que tras conocerse los hechos, C-Funk y Rulo emitieron un comunicado donde afirmaban que repudiaban todo tipo de violencia contra la mujer, pero también llamaban a ser cautos ante las acusaciones contra Tea Time debido a que no habían sido probadas. Esto desató una ola de críticas de los usuarios, lo que los llevó a publicar una segunda declaración donde informaban la expulsión de Castaldi.

Ahora reconocieron que “fue un error” el primer texto. “No era lo esperado por la gente. Pero si hay que hacer un mea culpa, es que jamás hubiéramos querido ese tipo de reacción, lo que el comunicado dice es que estábamos averiguando qué pasaba. Quizás no deberíamos haber dicho nada inmediatamente, nos deberíamos haber tomado un tiempo”, dijo Moraga.

“Ese comunicado lo hicimos en estado de shock. Obviamente no sabíamos cómo reaccionar y estábamos para adentro. Fue algo ‘correcto’, pero nos superó”, añadió Rulo, explicando que lo hicieron rápidamente luego de que la gente les exigiera “con mucha violencia” que se refirieran al tema.

“La gente tiene derecho a sentir lo que sintió, no culpo a nadie. Pero ahora estamos hablando para decirle a la gente que no somos así, que también estamos en esta lucha por la igualdad. Queremos poner bien fuerte ese mensaje, que nosotros no somos ni seríamos jamás cómplices de la violencia contra la mujer”, aseguró Rulo.

Expulsión de Tea Time

Respecto al momento en que expulsaron a Castaldi, revelaron que fue “súper extremo” y que la relación con él estaba destagastada hace un tiempo.

“Fue una conversación fuerte. Súper extremo todo”, admitió el bajista. “No sé si puedo decir que costó, pero sí es una decisión difícil. Es difícil echar a alguien con el que has estado por 20 años. Es difícil darte cuenta que alguien que conociste por 20 años pueda ser así. Nos demoramos cinco horas en marginar a alguien con el que trabajamos 22 años”, complementó C-Funk.

“Fue desgastante hacer harto esfuerzo, tomar decisiones, ayudar, apañarnos entre todos, pero nunca vimos que algo tan grave podía ocurrir. Nunca se me pasó por la cabeza que dentro de la banda existía algún golpeador de mujeres”, fue otras de las confesiones del guitarrista.

De hecho, C-Funk reveló que desde hace un tiempo tenían problemas con el vocalista porque olvidaba las letras, entre otras cosas, lo que se fue volviendo muy agotador.

Por su parte, Moraga descartó volver a trabajar con Tea Time. “Siento que es un paso que no tiene vuelta. La historia de nuestra banda cambió para siempre. Yo no podría vivir con como han pasado las cosas esta semana y media. No podría volver a trabajar con Camilo, es demasiado fuerte lo que me trajo a mi vida, independiente de lo que pase, como para poder volver a tener algún tipo de trabajo juntos. Sería faltarme el respeto a mí y a mi familia. Quedó una grieta demasiado grande como para saltarla”, confesó.

Por su parte, Rulo piensa algo similar, aunque prefiere no descartarlo por completo: “Con todo el cariño que le tengo, siento que nuestra relación de trabajo se ha desgastado mucho y este episodio lo superó todo. Da miedo ser tan rotundo y decir ‘nunca más’. Pero en estos momentos, no siento que pueda ser una posibilidad”.

¿Nombre misógino?

En relación a las críticas que han surgido por el nombre de la banda, al que acusan de misógino, Eldestein explica que el significado no tiene que ver con el machismo o el repudio a las mujeres.

“Siempre le hemos dado harto sentido y significado a llamarnos Los Tetas. Lo digo también refiriéndome a la gente que ha hablado que es misógino, me parece que es súper lejano a lo que siempre ha significado para nosotros. Es una lectura errónea, porque Los Tetas nació de algo que simboliza la fuente de la vida. Y siempre hemos hecho letras de amor”, indicó.

C-Funk por su parte dice que esos cuestionamientos les afectaron. “Nos causó mucho dolor que nos digan un grupo misógino. Hay mucho de oportunismo. El mismo día que esto ocurrió salió gente diciendo que no nos iba a aceptar más en sus locales. O que nosotros somos machistas. O sea, ¿después de 20 años se te viene a ocurrir eso? Si como local de música no nos quieres, simplemente no nos llamas”, aseguró.

Aunque ambos saben que será difícil salir adelante, no piensan dar pie atrás con la banda. “Sé que Los Tetas, como fueron conocidos hasta aquel lunes, dejaron de existir para siempre. Lo que eran Los Tetas, lo que fueron Los Tetas hasta ese día, dejaron de existir. Es fuerte y doloroso, pero es. No hay nada que hacer. Es así, fue así y pasó así. Ahora viene otra etapa”, indicó Moraga.