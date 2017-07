"Gangnam Style" de Psy ya no es el video más visto en Youtube

En julio de 2012 el cantante surcoreano Park Jae Sang, más conocido por su nombre artístico Psy, lanzó una canción que más tarde se volvería famosa en el mundo entero: Gangnam Style.

Pese a que la letra del tema está en coreano y la mayoría de las personas de países occidentales no entendía lo que decía, la melodía era tan pegajosa y el video tan gracioso que se viralizó rápidamente en redes sociales.

La canción se volvió un éxito a nivel mundial y acumuló tantas visitas en Youtube, que en diciembre de 2014, dos años y medio después, rompió el contador del portal: superó el máximo de reproducciones permitidas hasta entonces, que ascendía a 2.147.483.647.

Hasta hace un día, era el video más visto en Youtube… pero ya no. Le han quitado el cetro: el nuevo video más visitado es el de la canción See you again, cantada por Wiz Khalifa y Charlie Puth.

Al momento de escribir este artículo, Gangnam Style tiene 2.894 millones de reproducciones, mientras que See you again obtiene 2.896 millones.

La canción de Wiz Khalifa y Charlie Put alcanzó popularidad global debido a que es el tema central de Rápidos y furiosos 7 (2015), séptima entrega de la saga homónima.

La composición está dedicada al actor Paul Walker, quien era protagonista de la serie y murió en un accidente vehicular en noviembre de 2013, fecha en que la película estaba en pleno rodaje.

Pese a que ya no está en primera posición, Gangnam Style siempre será recordado por ser el primer video en la historia en tener más de mil millones de reproducciones en Youtube. Además, permaneció 1.691 días como el más visto de la plataforma.

A continuación puedes ver See you again y Gangnam Style: