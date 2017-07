Jay-Z celebra su regreso a la música con una nueva gira por EE.UU y Canadá

Luego de una larga ausencia de los escenarios, el rapero Jay-Z anunció el lunes una gira por Estados Unidos y Canadá para celebrar su regreso a la música después de publicar “4:44”, su introspectivo y aclamado último álbum.

El artista, quien ha dedicado varios años a impulsar su imperio musical, iniciará la gira el 27 de octubre en Anaheim, cerca de Los Ángeles, y la concluirá en diciembre tras un total de 31 fechas, dijeron sus promotores.

.@S_C_ just announced the 4:44 Tour. Exclusive TIDAL pre-sale starts today, 12pm ET: https://t.co/We5OlPBrLl #TIDALXSprint #444TOUR pic.twitter.com/y7Ilb3hhSC

— TIDAL (@TIDALHiFi) July 10, 2017