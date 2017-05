Slayer en Chile: una clase magistral de cómo tocar Thrash Metal con más de 50 años de edad

La noche del lunes se vivió una de las jornadas más esperadas por los miles de metaleros chilenos, quienes volvieron a reunirse con uno de los “suyos” en el Movistar Arena.

Nos referimos al triunfal regreso de Slayer a Santiago, los que han mantenido prendida la llama del Thrash Metal por más de 35 años, a pesar de los vaivenes que han enfrentado en todo ese tiempo.

Pero vamos por parte. La velada comenzó a eso de las 19:00 horas con la presentación de los locales de Dekapited, quienes se ganaron su derecho a participar del evento gracias a un concurso de votación popular.

Al momento de su show, se encontraban presentes unas mil personas en el lugar. Con su veloz estilo, los locales prendieron a los asistentes que comenzaban a llenar el recinto del Parque O’Higgins.

Una hora después fue el turno de los argentino de A.N.I.M.A.L, quienes se subieron al escenario liderados por Andrés Giménez.

Tocaron por cerca de 40 minutos, y con temas como “Solo por ser Indios”, “Latinoamérica” y “Cop Killer”, cover de Body Count, los transandinos supieron ganarse al público. Se despedirían del escenario dedicando el show al pueblo mapuche.

Finalmente llegó el turno del plato principal de la velada, quienes saldaron una especie de “deuda” con su fanaticada chilena.

Esto, ya que si bien Slayer se ha presentado en varias oportunidades en nuestro país, sólo en un par de ocasiones lo hizo como número principal.

Pasadas las 21 horas, y con cerca de 15 mil eufóricos asistentes, comenzó a sonar la intro Delusions of Saviour, momento en el cual aparecieron Paul Bostaph, Gary Holt, Kerry King y el gran Tom Araya, a quien sólo le basta con poner un pie en el escenario para ganarse una verdadera ovación de sus fanáticos nacionales.

De esta manera empezaron con Repentless, tema que rápidamente prendió al público que llenó el recinto, provocando que diversos mosh aparecieran en diferentes puntos de la cancha.

Y cuando muchos creían que los norteamericanos continuarían con otro de los cortes de su nuevo disco, nos sorprendieron nada menos que con The Antichrist, remontándonos a la época ochentera de la banda.

Posteriormente fue el turno de Disciple, tema insigne del disco God Hate Us All y que con los años se convirtió en uno de los habituales en sus presentaciones.

El coro fue gritado a todo pulmón por los asistentes como si se tratara de uno más de los clásicos, aunque también es cierto que a estas alturas podríamos incluir perfectamente este tema dentro de ese listado.

Y hablando de canciones insignes de Slayer, seguiría el turno de Postmortem, la que no fue interpretada por la banda en su última presentación en Chile. Nos referimos a 2013, cuando tocaron con Iron Maiden en el Estadio Nacional.

Decididos a arrasar con todo, continuaron su show con Hate Worldwide y War Ensamble, canción en la que Araya suele recordar su origen chileno, gritando “Viva Chile” antes de su interpretación.

Este fue uno de los momentos en que los norteamericanos nos sorprendieron por la velocidad y técnica con la que tocan, considerando que sus integrantes cumplirán 60 años en poco tiempo más.

When the Stillness Come y You Against You fueron las siguientes en llegar, las que sirvieron a muchos de los presentes para bajar las revoluciones y tomar algo de energía (y aire) para lo que venía: Mandatory Suicide. La voz de Araya fue acompañada por la de los miles de fanáticos que se movían al ritmo de su melodía.

Ahora sería el turno de Fight Till Death, junto Dead Skin Mask, canción inspirada en el infame Ed Gein, un cruel psicópata que cometió macabros asesinatos y que usó la piel de sus víctimas para hacer máscaras, ropa y otros objetos, en la década de 1950.

Como si esto no fuese suficiente, para este punto nos tenían preparado un bombardeo de hits calados: Captor of Sin, Die by the Sword y Chemical Warfare, las que dejaron en claro que Bostaph sin duda fue la mejor elección a la hora de reemplazar al querido Dave Lombardo en la batería.

Este fue el marco perfecto para el turno de Seasons in the Abyss, una verdadera obra maestra que comienza con una introducción sumamente atmosférica y armoniosa pero que cada vez adquiere mayor agresividad.

Con unas intensas luces rojas, Slayer nos daba la bienvenida al mismísimo infierno con Hell Awaits, la que fue interpretada con gran energía. El más activo fue Gary Holt, quien llena de gran manera el hueco dejado por el fallecido Jeff Hanneman.

Por su parte, y como es habitual, Kerry King se mostró mucho más frío que el resto, aunque de igual manera se lució con la ejecución de su guitarra.

Y hablando de Hanneman, llegaría uno de los momentos más emotivos de la noche de la mano de South of Heaven, tema con el que es inevitable no acordarse del querido guitarrista.

La tremenda Raining Blood nos avisaba que nos acercábamos peligrosamente hacia el final del concierto. Black Magic y la infaltable Angel of Death, basada en el temible doctor nazi Josef Mengele, quien hizo sádicos experimentos en el campo de concentración de Auschwitz, pusieron el broche de oro al show.

Sin duda fue un concierto que rozó la perfección, y que dejó en claro que a pesar de la edad, Slayer aún tiene cuerda para rato. Una prueba más de que ellos son los verdaderos reyes del Thrash Metal.