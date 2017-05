Mon Laferte contó la trastienda de su presentación en el Festival de Viña del Mar

Desde México, Mon Laferte se dio tiempo para recordar su paso por el Festival de Viña del Mar, a casi tres meses de su exitosa presentación, durante una entrevista en el programa “Bienvenidos” de Canal 13. Su animadora, Tonka Tomicic, viajó hasta Ciudad de México para conocer el día a día de la chilena, además de sus impresiones sobre su agitado presente.

Una de las declaraciones que más llamó la atención se enlaza a las negociaciones que tuvo que hacer Chilevisión para contar con la cantante en la Quinta Vergara.

“Cuando me invitaron a ser jurado y a tocar en el Festival, al principio dije que no porque tenía mucho miedo, sentía que no estaba preparada, que no era el momento, que me faltaba un repertorio un poco más conocido en Chile”, comenzó la confesión de Laferte. “El Festival de Viña es un festival al que hay que llevar canciones populares, que la gente las cante, entonces dos veces me llegó la invitación y dije que no”, contó.

Pero, ¿qué fue lo que la convenció? La campaña de un grupo de fans, que desde Chile agitaban la idea de su arribo al Festival. “Nosotros hicimos campaña para que tú fueras a Viña y ahora no vas a ir”, fue lo que le reprocharon los seguidores a la artista. “Estaban como decepcionados, entonces lo pensé y fue como ya si los fans quieren que vaya y ellos se las jugaron, lo voy hacer”, dijo.

La voz de “Tu falta de querer” también habló de su cambio de personalidad: su metamorfosis desde Monserrat Bustamante hacia Mon Laferte. ¿Qué cambió con esto? Al parecer mucho.

“Fue bien extraño y de verdad que aplica esto de que la música es mágica, aunque suene cliché. Me fui a Chile a estar con mi familia, un tiempo, un mes. Entonces, subí mi disco, al igual que los anteriores, a las plataformas digitales, solita en la computadora. El lanzamiento era subirlo al Facebook. Inmediatamente la gente empezó a escuchar las canciones y estuvo entre los primeros lugares de venta digitales y yo no lo podía creer, porque era sin promo, sin nada, todo lo hice sola”, apuntó.

La entrevista terminó con un regalo: un collar metálico que Tonka le llevó a Mon Laferte al Distrito Federal mexicano.