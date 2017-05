Marca de automóviles regalará entradas dobles para concierto de Ed Sheeran en Santiago

Intenso y lleno de música ha sido el 2017. Justin Bieber y Sting fueron los encargados de abrir los fuegos, pero este 15 y 16 de mayo la ruta sigue con el popular británico Ed Sheeran, quien se estará presentando en el Movistar Arena y en donde Morris Garages (MG), marca de automóviles y auspiciador del evento, tendrá su propio sector denominado “Cancha MG”.

Para que los fanáticos del intérprete de “Shape of you” y “Castle on the hill” puedan disfrutar del show del 15 de mayo, MG estará regalando diez entradas dobles en dos modalidades. La primera, a través de su Facebook MG Motors Chile donde se estarán realizando concursos por estos días.

La segunda modalidad, mientras tanto, será por medio de su programa de beneficios MG Care, iniciativa de postventa que ofrece asistencia en ruta, descuento en comercios adheridos y muchos otros servicios a quienes sean propietarios de un MG. Solo hay que inscribirse en este enlace y ya estarán participando.

Para más información del concierto, venta de entradas y otros detalles, visita el enlace oficial en Puntoticket.