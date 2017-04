We Are The Grand y DJ Who representarán a la música chilena en Lollapalooza Chicago

Después de tres años, Lollapalooza Chicago vuelve a contar con artistas nacionales en su cartel. En esta ocasión, We Are The Grand y DJ Who serán los representantes chilenos en la edición madre del festival, por donde ya han pasado músicos de la talla de Los Jaivas, Anita Tijoux, Los Bunkers, Astro, Chico Trujillo y Fran Valenzuela, la última chilena que se presentó en 2014.

Claudio Medina, más conocido como DJ Who, vive probablemente su mejor momento musical luego de estrenar a principios de año el single “Good Times”, considerado como uno de los lanzamientos más detacados de la temporada. Al mismo tiempo, su presentación en Lollapalooza Chile de este año fue una de las más concurridas en el Perry’s Stage, abarrotando el recinto al punto que las puertas tuvieron que ser cerradas.

El Dj es actualmente uno de los artistas nacionales de mayor proyección, siendo su sonido muchas veces confundido con el de un artista internacional. Ante la confirmación de su participación en Chicago asegura que “es el paso más importante de mi carrera, y además es mi primer show internacional. Es lo máximo representar a Chile en este festival con tanta historia y tan emblematico como Lollapalooza. Fui como público el 2011 y nunca pensé que la próxima vez volvería a tocar!”. Su presentación tendrá lugar el viernes 4 de agosto.

Momento dulce también viven los integrantes de We Are The Grand, que harán su estreno en Chicago el sábado 5 de agosto. Luego de una extensa temporada de gira que los llevo a algunos de los más importantes escenarios del continente, incluyendo el festival Vive Latino en México y el hito de una tercera participación en la edición nacional de Lollapalooza.

Sus canciones en inglés se muestran como unas de las principales armas para afrontar el festival y el mercado anglo. Para Sebastián Gallardo, vocalista de la banda, la participación en Lolla Chicago “la siento como un premio para la banda luego de llevar ocho años tocando juntos. Estamos muy contentos y emocionados, poder ir a mostrar nuestra música a uno de los festivales más importantes del mundo es increíble. Será un honor tocar en el Lollapalooza de Chicago”.

La próxima edición de Lollapalooza Chicago tendrá lugar en el corazón de la ciudad, el Grant Park entre el jueves 3 y el domingo 6 de agosto y tendrá como headliners a Chance The Rapper, Muse, The Killers y Arcade Fire. Además de la participación de artistas como Blink 182, Lorde, Justice y Alt-J, entre muchísimos otros en sus ahora cuatro días de extensión.