El tenor Jonas Kaufmann cuenta por qué perdió la voz por cinco meses

El popular tenor alemán Jonas Kaufmann regresó este miércoles al escenario con “Lohengrin” en París, tras casi cinco meses de ausencia por un problema en las cuerdas vocales que le enseñó a ir con más cuidado con su voz.

El tenor más solicitado en la escena lírica internacional ha recuperado su estruendosa risa, sin esconder la presión que le ha supuesto regresar con un papel tan exigente como el de Lohengrin, en la Ópera de París.

“Soy supersticioso. No quiero que se anuncie en todas partes el gran regreso de Jonas Kaufmann y que en el último momento, debido a un resfriado o lo que sea, no pueda cantar“, afirmaba a la AFP en una entrevista unos días antes del estreno.

El artista había anunciado a fines de septiembre, tras varias anulaciones seguidas, su retirada de la producción de los “Cuentos de Hoffmann” en la Ópera de la capital francesa.

“Tenía un hematoma en una cuerda vocal, con un pequeño vaso sanguíneo que se había roto. Había que esperar que este cicatrizara de forma natural“, explicó a la AFP.

Pero el descanso forzado, de duración incierta, se le hizo incómodo. “Fue difícil esperar tanto tiempo para volver a cantar, sobre todo que nadie sabía decirme si duraría uno, dos o tres meses. Si lo hubiese sabido, me habría tomado vacaciones, pero estaba a la espera. Iba al médico una o dos veces por semana para ver si mejoraba. El hematoma se abrió una segunda vez cuando estaba casi curado“, recordó.

A sus 47 años, Kaufmann se halla en el firmamento del arte lírico, con una voz excepcional que le permite adoptar un amplio repertorio, desde las obras veristas de Wagner a los lieder de Schubert. Su físico de hombre apuesto tenebroso y su talento como actor han hecho de él una figura muy popular.

El tenor multiplicó las grabaciones, óperas y conciertos en los últimos años, cantando hasta tres óperas distintas durante el mismo mes.

Advertencia

Pero la pausa obligada le sirvió de advertencia. “No es la primera vez que me pongo enfermo, sé que la voz es algo frágil, pero ahora veo que tengo que reaccionar más rápidamente” ante los síntomas, confesó.

“Pensé que era un simple dolor de garganta y continué cantando, hasta que tuve una experiencia muy extraña: estaba en Nápoles para cantar algunas canciones de mi nuevo álbum “Dolce Vita” y no podía. Estaba en el escenario y no lo lograba. Entonces, me di cuenta“.

“Si me vuelve a suceder, tendré que parar antes“, añadió.

“Hay que encontrar el punto medio entre el canto que preserva la voz y la salud, y la mejor interpretación posible. El canto que modera la voz no es el más espectacular, es monótono. (Pero) hay que buscar el equilibrio“.

Volver con “Lohengrin” después de casi cinco meses “no es seguramente lo ideal“, admitió, entre risas. El repertorio wagneriano es especialmente exigente. “Pero me gusta Lohengrin, sobre todo en esta configuración con Claus Guth (director) y Philippe Jordan (al frente de la Ópera de París)“.

Kaufmann aseguró que su agenda no es excesiva. “¡Comparada con la de otros cantantes en la misma fase de su carrera, está vacía!”

“Quiero reservar tiempo y energía para otros proyectos. Hace dos años, hice una gira de 13 recitales de lieder, ¡fue formidable!”

“Todavía tengo cosas por realizar: no he hecho ningún álbum francés o ruso, me gustaría grabar muchos lieder, y me gusta también hacer otra cosa al margen de lo clásico, como en mi disco de canciones italianas y napolitanas (Dolce Vita)“.

“¡Si uno encadena las óperas, no tendrá nunca la energía ni el tiempo de hacer algo diferente!“, afirmó.