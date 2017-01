Primus agenda su segundo concierto en el Teatro Municipal de Santiago

Después de agotar en una tarde la totalidad de entradas destinadas para el concierto del 2 de marzo en el Teatro Municipal de Santiago, Primus ahora agenda un segundo concierto para el viernes 3 del mismo mes, en un show que desde ya agita la curiosidad de sus fanáticos locales.

Según la productora a cargo del evento, las primeras ubicaciones se agotaron en minutos, mientras que la totalidad del teatro se vendió en cuestión de horas. El anuncio de la visita de Primus ha despertado interés en el público chileno, sobretodo, por los detalles que se van conociendo.

Cabe destacar que los shows variarán en algunas canciones cada noche. Y por lo mismo, la nueva fecha programada para el 3 de marzo en el mismo recinto tendrá piezas que se escucharán sólo durante dicha sesión También servirá de excusa para disfrutar de los éxitos de la banda que integran Les Claypool (bajo y voz), Larry Lalonde (guitarra) y Tim Alexander (batería).

El trío hará un repaso por sus más grandes obras musicales: Frizzle Fry (1990), Sailing the Seas of Cheese (1991), Pork Soda (1993), Tales From the Punchbowl (1995), Brown Album (1997), Green Naugahyde (2011) y Primus & the Chocolate Factory With the Fungi Ensemble (2014).

Las entradas para esta nueva fecha estarán a la venta a partir del miércoles 11 de enero al mediodía, y se venderán por sistema PuntoTicket. Estos serán los valores: Platea 1 $70.000; Platea 2 $60.000; Palcos 1er piso $55.000; Palcos 2º piso $ 50.000; Palcos 3er piso $45.000; Anfiteatro $40.000; y Galerías $25.000.