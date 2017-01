Nuevas funciones para ver en Chile el show del Cirque du Soleil sobre Soda Stereo

SEP7IMO DIA, No Descansaré, el espectáculo que sin debutar ya es furor en América Latina, suma nuevas funciones en Santiago. Con más del 80% de las localidades agotadas (de un total de las 9 ya anunciadas), el show ahora extiende su estadía en Movistar Arena hasta el 6 de agosto, siendo éstas las últimas presentaciones agendadas en su paso por el país.

El espectáculo es dirigido por Michel Laprise (también director del MDNA Tour de Madonna y de Kurios, la obra más reciente del Cirque du Soleil) y secundado por Chantal Tremblay (directora de creación de Love, el asombroso musical sobre The Beatles).

En palabras de Laprise, SEP7IMO DIA “nos presenta a un personaje de 15 años, enjaulado y con sed de vivir, que transita esa edad clave en que nace el amor por una banda que se transformará en la favorita para toda tu vida. Es cuando uno siente la necesidad de cambiar al mundo, sin el poder suficiente. Cuando el personaje escucha la música de Soda Stereo se libera, viviendo en un planeta donde el tiempo es elástico, el tiempo de quien vive enamorado. La obra conlleva un mensaje universal: la música es más fuerte que la muerte”.

Soda Stereo SEP7IMO DIA by Cirque du Soleil lleva a la reconocida banda argentina al nivel de las afamadas producciones de la compañía canadiense inspiradas en la vida y la obra de íconos de la música, tales como The Beatles Love y Michael Jackson The Immortal World Tour y One.

El espectáculo también se presentará en Buenos Aires y Córdoba, Argentina; Lima, Perú; Bogotá, Colombia; y DF, Guadalajara y Monterrey, México. Para el 2018, se prevé que el show visite EEUU y otros países de Latinoamérica.

Entradas

Estarán a la venta a partir del 10 de enero al mediodía en Punto Ticket para clientes con convenios comerciales con Banco Santander y Claro Club. Desde al 12 de enero al mediodía, los tickets se pondrán a disposición de todo el público.