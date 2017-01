Colombina Parra ofreció un rock sentimental y comprometido en el inicio de Tocatas a Mil

La bienvenida a las “Tocatas a Mil” del “Santiago a Mil 2017” la dio la cantante Colombina Parra, presentando el segundo single de su nuevo disco “Ignorante”, que saldrá durante este 2017.

“Siéntate conmigo” es el segundo adelanto que estrenó la ex integrante de la disuelta banda Los Ex en el GAM donde, además, repasó su trabajo solista y la interpretación del nuevo material de su próximo disco.

El baterista Aldo Benincasa y el guitarrista Juan de Dios Parra, hermano de la cantante, acompañaron a Colombina, hija de Nicanor.

En este concierto la intensidad rockera de su ex banda estuvo presente, aunque no faltó el toque folk de las canciones que grabó con su hermano en “Flores como gatos” ni la acústica de “Otoño negro”, que ofreció sola, junto a su guitarra.

Fue una velada íntima, breve, con una solista muy sentimental y comprometida con lo que brindaba, a ratos con una voz dolorida, en que unos 300 espectadores acompañaron a Colombina y los suyos en algo más de una hora y 10 minutos y en que los integrantes del conjunto accedieron a unos tres “encore”, todo con poco contacto entre público y solistas, en que el primero se limitó a escuchar y a aplaudir, sin vibrar mayormente con el modesto espectáculo y ella no fue comunicativa en absoluto.

La velada partió con la entrega de dos poemas, que no tuvieron mayor eco en los asistentes, y, la verdad, es que el breve concierto no logró mayor suceso y Colombina no dio la impresión de ser una de las herederas directas del gran Nicanor.