Los discos internacionales que se publicarán este 2017

Las novedades musicales abundarán en 2017 de la mano de los artistas más consagrados: U2, Arcade Fire, Gorillaz, Bruce Springsteen, Jay-Z o Björk sacarán sus nuevos y esperados trabajos.

Pesos pesados

Grandes perspectivas para U2. Tres años después de Songs of Innocence, la banda de Bono sacará Songs of Experience, previsto para el segundo semestre. Según el guitarrista The Edge, “los textos de las nuevas canciones son más intensos que los de War”, el álbum que los lanzó al estrellato en 1983. En el escenario, los irlandeses celebrarán los 30 años de su álbum “Joshua Tree“.

Los “padres” del rock electrónico, Depeche Mode, presentarán en la primavera boreal el álbum Spirit, antes de una gira europea que arrancará el 5 de mayo en Estocolmo y les llevará también a París, Londres, Berlín o España.

Europa también acogerá en verano a los Guns N’Roses y a Coldplay.

Bruce Springsteen, con 67 años y en plena forma en sus conciertos maratonianos, vuelve con un álbum de estudio. Grandes seguidores del “Boss”, los Arcade Fire, presentarán el álbum sucesor de Reflektor, que salió hace cuatro años. Todavía no hay fecha para su disco, ni para los ya anunciados del rey del hip hop Jay Z o de la islandesa Björk.

Regresos

Tras una triunfal gira mundial consagrada al mítico álbum The Wall, Roger Waters publicará su primer trabajo en solitario en 25 años, descrito por el exmiembro de Pink Floyd como “a la vez un viaje en una alfombra voladora y una diatriba política impregnada de angustia“.

Otro icono de los años 1970, Debbie Harry y su grupo Blondie regresarán con un álbum con invitados de renombre (Kanye West, el ex-Smiths Johnny Marr, Sia).

Antiguas estrellas de la escena alternativa volverán, también, con un disco: Jesus and Mary Chain (Damage and Joy) y Grandaddy (Last Place).

Rock independiente

Los Flaming Lips, referentes del rock psicodélico, serán los primeros en sacar un álbum en enero: Oczy Mlody. Les seguirán el imponente dúo de hip hop Run The Jewel con Run The Jewel 3; y The XX, con su pop minimalista, pasará también el test del tercer álbum con “I see you”.

También saldrán los esperados discos de LCD Soundsystem, Gorillaz -cuyo quinto opus contará como invitados de lujo como el fallecido David Bowie y Jean-Michel Jarre-, MGMT, Arctic Monkeys, Fleet Foxes (Crack-up), Saint-Vincent o The National.

¿Y si regresaran?

Por ahora, no hay confirmación oficial, pero algunos podrían volver al ruedo. Desde su reciente colaboración con The Weeknd, se vuelve a hablar de los Daft Punk, 20 años después de haber revolucionado la música electrónica con Homework.

Tras un largo periodo de gestación, el estadounidense Beck o el gurú de la electrónica Aphex Twin podrían finalmente decidir dar a luz a sus nuevos álbumes.