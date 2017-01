Lo que debes tener en cuenta para asistir a la Cumbre del Rock Chileno

En el regreso al recinto ñuñoíno a diez años de su primera edición, La Cumbre del Rock Chileno reunirá a la más importante selección de rock/pop chileno de las últimas décadas. Jorge González, Los Tres, Joe Vasconcellos, Chancho en Piedra, Lucybell, Gondwana(celebrando 30 años), Francisca Valenzuela, Manuel García, Los Tetas, Saiko, Sinergia, Javiera & Los Imposibles, Nicole, Los Miserables (en su celebración de 25 años), Weichafe, LÓPEZ (ex Los Bunkers), Javiera Mena, Alex Anwandter, Pedro Piedra, De Kiruza, Sexual Democracia, Nano Stern (10 años de música) y Camila Moreno, entre otros grupos y solistas, sonarán desde las 11:00 horas hasta pasada la medianoche.

El evento incluirá un homenaje a Violeta Parra (en el año de su centenario), y la entrega del segundo premio Icono del Rock Chileno a Álvaro Henríquez (Los Tres, Pettinellis. Además, el Consejo de la Cultura y las Artes otorgará a Jorge González el Premio Orden al Mérito Pablo Neruda. El músico actuará junto a su banda en un set de 30 minutos pasadas las 21:00 horas.

Entre las presentaciones que levantan más expectación, aparece Mon Laferte, que viajará desde México especialmente para participar del festival y el debut exclusivo de DIACERO, la banda de los fundadores del grupo La Ley con un nuevo cantante. Pedro Frugone y Mauricio Claveria ya están en Santiago para sumarse a los ensayos junto a Luciano Rojas, Rodrigo Aboitiz y el vocalista Ignacio Redard.

El cierre del evento estará a cargo de JuanaFé, Santa Feria y Guachupé, bandas representantes de la escena denominada “cumbia rock”.

La apertura de puertas será a las 9:00 AM. El ingreso estará habilitado sólo por Avenida Grecia. El inicio del espectáculo, a su vez, será a las 11:00 horas con el grupo penquista Julius Popper. Las entradas están a la venta en Ticketek, con los siguientes valores: $15.000 (Galería), $19.500 (Andes), $22.000 (Cancha General) y $45.000 (Pacífico general y Cancha VIP).

Datos útiles para asistentes

HORA DE APERTURA DE PUERTAS

9:00 horas (7 de enero de 2017)

Inicio show: 11:00 horas

ACCESOS

Disponibles sólo por Grecia

* El recinto cuenta con estacionamientos concesionados en cantidad limitada, su ingreso principal es por Av. Maratón.

UNA VEZ INGRESADO AL RECINTO CON TU ENTRADA NO SE PUEDE VOLVER A SALIR E INGRESAR

Menores de 13 años ingresan acompañados de un adulto en cualquiera de las ubicaciones. Solo un niño por adulto.

*Los niños no pueden ocupar un asiento numerado perteneciente a otra persona.

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Espacio disponible para personas discapacitadas en sector Cancha General (a un costado de Tribuna Pacífico)

HIDRATACIÓN

En el Estadio habrá agua potable disponible en los servicios higiénicos del Estadio Nacional, y en puntos de agua especialmente dispuestos para la Cancha.

También habrá venta de bebidas que la concesión del Estadio dispone.

NO ESTÁ PERMITIDO

No está permitido el ingreso de termos, tupperware (o similar), frutas enteras, bebidas (botellas, latas u otro envase contundente), jugos en botella y alcohol. No está permitido el ingreso de ninguna sustancia ilícita.