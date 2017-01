Daft Punk sería el "tapado" en el cartel del festival Coachella 2017

La reina del pop Beyonce, el rapero Kendrick Lamar y la banda de rock británica Radiohead son los grandes destaques del festival estadounidense de Coachella, que se celebra el próximo mes de abril.

El espectáculo, que tiene lugar en la ciudad californiana de Indio, a 200 km de Los Ángeles, contará también con presentaciones del grupo británico The xx (que también visitará Lollapalooza Chile 2017), el grupo folk-electrónico Bon Iver y el dúo francés de música ‘house’, Justice.

El guitarrista de folk estadounidense Father John Misty y el cantautor neozelandés Lorde subirán igualmente a la tarima de Coachella.

Radiohead, que fue nominado a dos Grammys por su álbum de 2016 A Moon Shaped Pool, ya ha participado dos veces en este festival, mientras el rapero Lamar actuó en la edición pasada.

Por su parte, Beyonce nunca se ha presentado como solista en Coachella: cantó con su hermana Solange en 2014 y fue invitada sorpresa en el show de su esposo Jay-Z, en 2010.

El festival, que transcurre en las afueras del desértico Indio, ofrece el mismo ‘line-up’ en dos fines de semana consecutivos: 14-16, y 21-23 de abril.

¿Un “tapado” Daft Punk?

El viernes subirán al escenario Radiohead, the xx y Father John Misty -el alias del batería Joshua Tillman-, el sábado Beyonce y Lamar el domingo.

Coachella es reconocido por sus apariciones sorpresivas: la prensa especializada maneja rumores de una posible reunión de Daft Punk, dúo francés que no aparece en el programa.

Sería un regreso en grande: ajenos a las giras internacionales y las presentaciones en vivo, el binomio electrónico saldaría una deuda que viene de 2013, año en que editaron Random Access Memories , el disco que le valió reconocimiento mundial a través de hits como Get Lucky, Lose Yourself to Dance o Instant Crush.

Su más reciente aparición (sólo por así decirlo), vino por una colaboración con el rapero The Weeknd en el single Starboy, que a su vez marcó una nueva etapa del solista norteamericano.

Los pases para los tres días de concierto, que comienzan a un precio de 399 dólares, saldrán a la venta el miércoles a las 11:00 horas locales (19h00 GMT) en el sitio web del festival.