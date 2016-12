Desde Pharrell Williams hasta Queen: los entrañables covers del Coro del Ejército Rojo

El Coro del Ejército Rojo está de luto: 60 de sus miembros iban abordo del avión que se estrelló este domingo en el mar Negro, una tragedia que sacudió al mundo de la música en Navidad y que ha motivado un sinfín de homenajes. Su fama era sabida y gloria eran sabidas, tanto por su historia como por su imparable actividad artística.

El Conjunto Alexandrov, o Coro del Ejército Ruso, fue un símbolo de la URSS, pero también un motivo de orgullo para los rusos modernos. La agrupación, que data de 1928, contempla un equipo de más de 200 personas, entre cantantes, músicos y bailarines.

Su historia está llena de mística: en la Segunda Guerra Mundial, sus músicos dieron más de 1.500 conciertos para los soldados soviéticos en zonas de combate y hospitales. Su fundador, el general y compositor Alexandre Alexandrov, dirigió el Coro durante 18 años antes de que su hijo, Boris, le sucediera y liderara el conjunto entre 1946 y 1987.

Su actual director, Valeri Khalilov, estaba entre las 92 personas que viajaban a bordo del avión que se estrelló cuando se dirigía a la base aérea rusa de Hmeimim, en Siria, para celebrar la Nochevieja con los soldados.

En 88 años han trabajado en más de 2.000 piezas y obras, entre canciones patrióticas, folclóricas, soviéticas, honoríficas y música sacra, pero también tuvieron espacio para las composiciones de música popular, e incluso occidental.

Famosas fueron sus versiones para Bésame Mucho, Si nos dejan o canciones de Bob Dylan o incluso Pharrell Williams. Su debilidad, siempre ha sido Queen: son innumerables los covers de su repertorio, algunos desarrollados en colaboración con Leningrad Cowboys, la banda finlandesa y humorística de heavy metal que a través de Facebook lamentó la tragedia.



“Terribles noticias desde Rusia. Estamos tristes y sorprendidos por la pérdida de nuestros colegas y amigos. Le damos nuestras condolencias a sus familias. Leningrado Cowboys Family & friends“, escribieron en la red social azul.

Aquí, una selección de los covers más populares, o quizás más occidentales, del Coro del Ejército Rojo, que aún después de esta tragedia, continuará su actividad.

Happy (Pharrell Williams)

Show must go on (Queen)

We are the champions (Queen)

Maybe I, maybe you (Scorpions)

Bésame Mucho (Consuelito Velázquez)

Knock in’ On Heaven’s Door (Bob Dylan)

Lucky (Daft Punk)

Jota aragonesa (folclore español)

Skyfall (Adele)

Si nos dejan (José Alfredo Jiménez)