12 iconos del rock que cumplirán o se acercarán a los 70 años en 2017

Llevan más de cuatro décadas sobre los escenarios sobreviviendo como verdaderas leyendas de la música. Muchos iconos del rock vieron florecer su carrera artística a principios de la segunda mitad del siglo XX y hoy se mantienen en los playlists a través de su poderoso legado.

No obstante, a pesar de su innata calidad musical, los años no han pasado en vano para los rockstars, de los cuales muchos soplarán la 70ª vela durante 2017 o les falta menos de un año para convertirse en septuagenarios.

A continuación conoce a 10 de los iconos del rock que sobrevivieron al “club de los 27” y que aún tienes esperanza de verlos interpretando sus asombrosos clásicos musicales.

1. Iggy Pop

James Newell Osterberg cumplirá 70 años en abril del próximo año; sin embargo, cada década ha fortalecido potentemente su carrera musical, lo que evidencia en su último disco “Post Pop Depression”.

El cantante del torso descubierto incluso visitó Chile en 2016 y, a pesar de todos los excesos que cometió durante su vida, es capaz de presentar un show tal como lo hacía hace tres década junto a su banda, The Stooges.

2. Patti Smith

Con su atuendo holgado y el pelo largo y oscuro, Patricia Lee Smith saltó a la fama a mediados de los años 70 con un nuevo concepto musical basado en la poesía, la crítica y el feminismo: características que luego la coronarían como “la madrina del punk”, por la fuerte influencia que tendría en este movimiento.

A finales de 2016, Patti cumplirá su séptima década, la cual coincide con el aniversario número 44 de su carrera musical.

3. Mick Jagger

Si existe un artista contagiosamente energético, ese es Mick Jagger. El vocalista de la legendaria banda Rolling Stones cumplirá 74 años en 2017; sin embargo, la edad no ha sido un impedimento para recorrer el mundo y convertirse en padre… una y otra vez.

Mick no sólo tocó por primera vez el estrellato en los años ’70, sino que también tuvo a su primer hijo. Actualmente el cantante tiene 8 descendientes, 7 discos en solitario y 25 discos con “los Rollings”.

4. Robert Plant

Los años no han pasado en vano para Robert Anthony Plant. El ex vocalista de la mítica agrupación Led Zeppelin, ha debido disminuir la tonalidad de todas sus canciones y adaptar el sonido para interpretarlas.

A pesar de lo anterior, el legendario rubio sigue presentándose ante sus seguidores recorriendo lo mejor de su ex banda y, en 2017, cumplirá 69 años.

5. Ozzy Osbourne

Ozzy es una de las influencias más importantes en el mundo de la música. El músico habilitó, junto a Black Sabbath, un nuevo y oscuro camino musical el cual muchos adquirieron como inspiración.

No obstante, durante 2016 Osbourne anunció que la gira “The End” sería efectivamente la última que realizaría junto a la agrupación, para luego retirarse de los escenarios.

El próximo año John Michael Osbourne -su nombre real- cumplirá 69 años y celebrará su aniversario de matrimonio número 35 con Sharon.

6. Debbie Harry

A sus 71 años, Debbie Harry no sólo es un influyente icono musical femenino, además la vocalista de Blondie es una importante referencia en el mundo de la moda.

La cantautora ha logrado atravesar las décadas adaptándose al sello de cada una, manteniéndose sobre el escenario y ante las cámaras paparazzi.

7. Steven Tyler

Steven se une a la lista de quienes cumplen 69 años en 2017. El líder de Aerosmith fue reconocido por la revista de rock Hit Parader como el tercer mejor vocalista de heavy metal del mundo, precedido por Robert Plant y Rob Halford (Judas Priest).

Hace seis años el compositor se sometió a una operación de garganta para poder continuar con su carrera. Además sufrió enfermedades como Hepatitis B y C, y una fuerte adicción a los calmantes; sin embargo, logró recuperarse de todo lo anterior e incluso conformó el jurado de American Idol.

8. Alice Cooper

Tétrico, maquillado y vestido de negro, Alice Cooper es el pionero del shock rock y la inspiración de muchos músicos que continuaron bajo su línea oscura y teatral.

A principios de febrero de 2017, el intérprete de “School’s Out” cumplirá 69 años y sumará otro año a su extensa carrera de cinco décadas.

9. Paul McCartney

La leyenda urbana cuenta que está muerto, sin embargo sus canciones evidencian que el legendario Beatle continúa en pie. James Paul McCartney es uno de los músicos más reconocidos del mundo y una gran influencia artística para varias generaciones.

El compositor inglés, que además es un apasionado activista por los derechos de los animales, lanzó su último álbum, New, en 2013 después de una extensa carrera junto a The Beatles y como solista. En junio del próximo año Paul soplará su vela número 75.

10. Bob Dylan

Bob Dylan obtuvo el Premio Nobel de Literatura en octubre de este año. Sin embargo, este es sólo un galardón que se suma a la extensa carrera del músico, reconocida y premiada por el público y el mundo de la cultura y el arte.

El músico de 75 años, tiene -al menos- 43 discos y suma más de seis décadas de carrera artística, la que es distinguida por su crítica poética y rupturista, que impactó en la escena estadounidense.

11. Roger Waters

Roger es uno de los fundadores y miembros más importantes de la mítica banda británica Pink Floyd. Es el cerebro detrás de los álbumes más conceptuales de la agrupación (The dark side of the moon, The wall y Wish you were here), y se apropió del liderazgo de Pink Floyd tras la salida de Syd Barret hasta 1985.

Con más de medio siglo sobre los escenarios, el compositor celebrará sus 74 años de edad en 2017 y continuará presentándose como solista ante sus fans en todo el mundo.

12. Steve Perry

Steve Perry es reconocido por su potente y bella voz en las baladas ochenteras de Journey. El ex vocalista de la agrupación fue reconocido entre los “100 cantantes más grandes de todos los tiempos” por la revista Rolling Stones y hoy realiza presentaciones esporádicas sobre los escenarios.

En 2017, Perry cumplirá 68 años y, a pesar de su intermitente estado musical actual, es reconocido por su enorme talento vocal e icónicas melodías.