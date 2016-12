Olivia Newton-John es la primera artista anglo confirmada para Viña 2017

A través de un diario capitalino (y luego en su multitudinaria cuenta en Twitter), la alcaldesa Virginia Reginato confirmó a la primera artista anglo que será parte del Festival de Viña del Mar 2017: Olivia Newton-John, que se presentará en la Quinta Vergara el jueves 23 de febrero.

“Para la comisión organizadora, es un honor contar con una artista como ella, la que ha marcado a varias generaciones con su música. Su dulce y cálida voz llenarán nuestro escenario de alegría y nostalgia. Se trata de un gran número que se suma a la atractiva parrilla de Viña 2017”, dice la alcaldesa en la edición de hoy 23 de diciembre de La Tercera.

Luego, en Twitter, también se refirió al tema:

Amigos. Tengo el placer de confirmar a Olivia Newton-John @olivianj para el Festival de Viña del Mar 2017. #VIÑA2017

Virginia Reginato pic.twitter.com/KTftd6OWZT — Virginia Reginato (@cotyreginato) December 23, 2016

Era la noche que no tenía artistas confirmados, ni músicos ni humoristas, por lo que el fichaje de la activista y actriz comienza a cerrar el cartel de la nueva versión del evento estival. Se desconoce si el suyo será el show de obertura o de cierre, pero sí que será su tercera vez en el país, tras su paso en 2010 y 2016.

¿Cómo será el show? Un repaso por su carrera y sin escatimar hits. Magic, Xanadú, Have You Never Been Mellow, Physical, Hopelessly devoted to you, covers de Dolly Parton y Bruce Welch y un generoso espacio para recordar canciones de Grease (el célebre filme que protagonizó con John Travolta), completarán un setlist marcado por la nostalgia.

A pesar que las entradas ya están a la venta a través de Puntoticket, aún queda otro artista anglo por confirmar para el mismo día, el jueves 23 de febrero, además de un humorista “especial, ya que sabemos que subirse a la noche anglo es complicado”, tal como comentó Rafael Araneda en el lanzamiento del evento en Viña del Mar.