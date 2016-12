Beto Cuevas y la ruptura de La Ley: "Tampoco ellos ayudaron a que no ocurriera"

Desde que el viernes 29 de julio Beto Cuevas confirmó la separación de La Ley, el rumbo de los integrantes del grupo ha sido vertiginoso. Casi de inmediato (casi como una respuesta) surgió DIACERO, la banda que juntó por primera vez a los ex integrantes de La Ley; y luego, vino el debut de Mírame a los ojos, el primer single desde el retorno solista de Cuevas.

“De mi parte solo queda el cariño, respeto y agradecimiento para todos lo que nos acompañaron durante esta aventura. Por lo pronto y como siempre, seguiré componiendo, cantando y creando para ustedes. Nos vemos pronto! Beto Cuevas”, escribió aquel día el vocalista para firmar la separación. Había optado por el silencio. Pero hoy, a través de una entrevista en la edición impresa de La Tercera, el ex La Ley se refirió al tema.

“Me costó mucho la decisión, pero desde el momento en que apreté Enter y subí ese comunicado a mi Facebook, me sentí profundamente feliz. Fue como sacarme una tonelada de la espalda. Fue muy liberador. Sé que fue algo que no esperaba mucha gente, pero espero compensarlo haciendo buena música”, contó Cuevas, en un diálogo donde no quiso referirse a sus ex compañeros, pero sí dilucidar algunas pistas sobre las razones de la disolución.

Aquí la primera: “En este regreso de La Ley quise volver de una manera mucho más democrática que antes y definitivamente no funcionó, porque se necesita un norte y un liderazgo muy claro (…) Siento que en la práctica de esa democracia absoluta se perdió el norte“.

El grupo tenía agendado más de 60 conciertos por todo el continente para este año; todos cancelados tras la ruptura: “No estaba dispuesto a transar por plata mi salud, mi bienestar y mi amor por lo que hago“, explicó.

También aclaró un cabo suelto que, al parecer, lo incomodaba: “Se me trató bajo la retórica de mis ex compañeros, cuando dijeron ‘fue una decisión tomada unilateralmente’. Sí, la tomé yo, pero no fue sin que ellos no supieran. Y evidentemente tampoco ellos ayudaron a que (la ruptura) no sucediera. Y mi elección fue la correcta, elegí ser yo nuevamente, ser honesto con lo que hago y no estar en un lugar sólo porque hay una estructura y un contrato“.

Para sus ex compañeros, en la tónica espiritual de Cuevas, sólo tuvo buenos deseos y un mensaje sutil: “Les deseo paz y prosperidad. Cuando ellos hagan lo que quieran desde un lugar honesto y desde el corazón, todo les va a salir muy bien y no van a tener que ni siquiera recordarme (…).

Sobre la posibilidad que el grupo DIACERO toque covers de La Ley, afirmó: “Que hagan lo que ellos quieran. Yo no tengo ningún atado. No hay impedimento, ¿para qué? Hay muchas bandas que tocan covers de La Ley y qué voy a hacer yo (…)“.