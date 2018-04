Publicarán nuevo libro de J.R.R Tolkien inspirado en "El Señor de los Anillos" en 2018

2018 ser√° un a√Īo especial para los seguidores del escritor J.R.R. Tolkien, el mismo detr√°s de la exitosa saga literaria El Se√Īor de los Anillos. As√≠ lo inform√≥ su hijo y editor p√≥stumo, quien adelant√≥ el mes tentativo para el lanzamiento de su nuevo libro: agosto.

Se trata de The Fall of Gondolin (La Ca√≠da de Gondolin), t√≠tulo inspirado en el universo del El Se√Īor de los Anillos que contar√° con la edici√≥n de Christopher Tolkien y las ilustraciones del artista Allan Lee, antiguo colaborador de la familia.

El hijo del ingl√©s, hoy de 93 a√Īos, ha sido un editor clave para su padre. Antes, edit√≥ los libros El Silmarillion y Los Hijos de H√ļrin, en una saga p√≥stuma que hasta antes del nuevo anuncio se daba por finalizada.

El libro llegar√° a las estanter√≠as cuando se cumplan 45 a√Īos de la muerte del escritor, y en d√≠as en que sus seguidores daban por descontado un nuevo lanzamiento. En una entrevista a The Guardian, Christopher Tolkien afirm√≥ que no habr√≠an m√°s historias p√≥stumas despu√©s de Beren y L√ļthien, el √ļltimo t√≠tulo presentado.

La trama de The Fall of Gondolin habr√≠a sido escrita por Tolkien durante una estad√≠a hospitalaria (aunque su origen no es del todo claro) y continuar√≠a lo planteado en Beren y L√ļthien, la novela p√≥stuma que la antecede.