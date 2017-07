Emilio Aprende: el libro inspirado en un gatito ciego que enseña a niños sobre integración

Emilio es un gatito anaranjado y peludo. Como cualquier pequeño felino es travieso, le encanta jugar y explorar todo a su alrededor, lo que en más de una ocasión lo ha metido en aprietos. De hecho, sus aventuras son tan divertidas que sus humanos decidieron plasmarlas en un libro para niños.

Por cierto, ¿mencioné que Emilio es un gatito ciego?

La verdad, no, porque el objetivo del libro es demostrar que no hace diferencia.

Ideado por el escritor Juan Calamares e ilustrado por Alberto Camus, Emilio Aprende es una hermosa historia infantil sobre el respeto a la vida y la integración, sin importar de qué especie seas. “En el libro, los protagonistas ven su discapacidad como una virtud porque les brinda la posibilidad de imaginar. Es una forma de animar a las personas a no quedarse en sus problemas, sino a seguir adelante con sus vidas”, relató el autor a BioBioChile.

Lo que no todos saben es que Emilio es un gatito real, que llegó afectado de una ceguera de nacimiento hasta el centro de rehabilitación de la Fundación Adopta, de la cual Calamares forma parte. Allí conoció a Emilia, una gata ciega abandonada que había sido rescatada años atrás por la organización y sirvió como fuente de inspiración para la novela juvenil Emilia Desaparece, que con más de 2 mil copias vendidas y prólogo de Jorge González se convirtió en todo un éxito.

“Los gatos tienen una predisposición especial a la ceguera debido a las infecciones intrauterinas. En el albergue tenemos 7 gatos con esta condición y es fascinante ver lo bien que pueden adaptarse pese a ella. Algunos incluso pueden saltar para mover la manilla y abrir una puerta. ¡No sabemos cómo lo logran!”, indicó el escritor.

Esas ganas de vivir son las que se ven reflejadas en Emilio Aprende, que para mayor deleite de los niños puede leerse usando un visor de color similar a los lentes 3D, a fin de descubrir las figuras que el minino imagina durante sus correrías.

La saga de aventuras de Emilia y Emilio han tenido tan buena recepción en el público que no sólo le han granjeado más de 25 mil seguidores en Facebook, sino que ya hay gestiones para convertirlas en una película animada, donde los actores Paulina Urrutia y Daniel Muñoz comprometieron sus voces.

“Lo que Emilia y sus amigos buscan es acercar el tema de las diferencias a la sociedad pero convirtiéndolo en algo positivo, en algo natural, y de ello qué mejor ejemplo que los animales que sin importar la situación en que se encuentren saben seguir adelante”, recalca Calamares.

“La nueva ley de tenencia responsable es un buen inicio”

Otro efecto positivo de los libros de Emilia y Emilio, es que sus ingresos van en directo beneficio de la Fundación Adopta, la cual mantiene dos albergues con más de 200 felinos rescatados de las calles en condiciones deplorables, los cuales son tratados y posteriormente entregados a familias durante sus jornadas de adopción periódicas realizadas en Santiago.

– ¿Cómo puede alguien ayudar a su labor?

“Siempre necesitamos voluntarios que nos apoyen, donaciones para curar o alimentar a los gatos y sobre todo hogares temporales, ya que al igual que los niños en un jardín infantil, no podemos atiborrar los albergues con gatos, sobre todo si algunos de ellos están enfermos”, cuenta Calamares.

(Ojalá en algunos hogares del Sename lo tuvieran así de claro).

– ¿Cómo recibieron la nueva “ley Cholito” de Tenencia Responsable de Mascotas?

“Creo que es un inicio. Lo que me gusta es que se diferencia de otras leyes como las de Estados Unidos o Europa en que no favorece el sacrificio de mascotas sino la adopción, que es una mejor forma de abordar el problema. Sin embargo aún queda mucho por recorrer ya que a diario vemos casos de personas que abusan de animales incluso de formas psicopáticas, pero no reciben una sanción. A lo sumo, una multa”, sentencia.

Quienes deseen adquirir los libros de Emilia y Emilio o apoyar la labor de la Fundación, pueden hacerlo en el Centro Integral para Gatos La Gata Horacia, en calle Julio Prado 765, Providencia, Santiago; a través del sitio web www.fundacionadopta.cl o escribiendo a emilia@fundacionadopta.cl

Los dejamos con un video donde podrán conocer a los verdaderos Emilio y Emilia: