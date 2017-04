Libro Un veterano de tres guerras cumple 100 semanas como superventas en Chile

El libro de recuerdos de José Miguel Varela logró un hito importante dentro de la literatura chilena de No Ficción: 100 semana entre los superventas chileno de acuerdo al ranking entregado por las principales librerías y casas editoras del país.

En un ameno y coloquial lenguaje, el abogado y oficial de ejercito José Miguel Varela nos relata sus experiencias en la Guerra del Pacifico, Campañas de la Araucanía y Guerra Civil de 1891. Sus páginas entregan una combinación de descripciones de cruentos combates, con relatos que muestran que la guerra también deja espacios para actos de nobleza y humanidad, intercalados con datos históricos y hechos domésticos que permiten situarse en la época y el lugar en que transcurren los hechos.

Esta biografía, que rescatada de viejos apuntes, se publicaron más de setenta años después de la muerte del protagonista. En ella Varela entrega una visión personal de las transformaciones que experimentó Chile durante medio siglo, a partir de 1879, en los que muestra aspectos de la grandeza y de la bajeza humana, de enfrentamientos y de reconciliaciones, de ingratitudes y de reconocimientos.

En tanto, “Virtual Hero 3”, de Rubén Doblas, irrumpió en el primer lugar de Ficción, con la tercera entrega de la serie de cómics del youtuber más célebre de la red, el español que presenta la última aventura de Rubius, Zombirella, y Sakura, entre otros.

Cabe destacar a la chilena Elizabeth Subercasseux, que se ubicó en el segundo lugar de Ficción, con “La Patria de Cristal” (Catalonia), una ficción histórica sobre los primeros cien años de vida independiente de nuestro país.

Baradit, con las dos “Historias Secretas de Chile”, está en la tercera posición de Ficción con “La guerra Interior”, donde cada relatos que lo componen crea un mundo único, en donde no se sabe qué es pasado, presente, ni futuro, porque la línea del tiempo se ha perdido en una distopía infernal.

La obra que se ubicó en la sexta posición, “Animales fantásticos y dónde encontrarlos” (título original en inglés: “Fantastic Beasts and Where to Find Them”), un libro de 2001 escrito por la autora británica J. K. Rowling sobre las criaturas mágicas de Harry Potter. El nombre de Rowling no aparece en la tapa del libro, sino el seudónimo Newt Scamander.

Permanece una nueva semana, en el décimo puesto, la obra policial triunfadora a nivel mundial por varios meses, “La chica del tren”, de Paula Hawkins.

En No Ficción, siguen destacando los libros de Historias de Chile que han lanzado escritores como Jorge Baradit, además de obras de autoras como Martina Cañas, fenómeno de redes sociales y sus “Relatos de Mujer borracha”.

Ranking Literario semanal (13 al 19 de abril)

Obras de Ficción

1) “Virtual Hero 3” (Mundo Comic), de Rubén Doblas, con 1 semana entre los más vendidos en Chile.

2) “La Patria de Cristal” (Catalonia), de Elizabeth Subercaseaux, con 1 semana.

3) “La guerra interior” (Plaza & Janés), de Jorge Baradit, con 2 semanas

4) “Una librería en Berlín” (Seix Barral), de Francoise Frenkel, el cual surge por primera semana entre los superventas.

5) “La razón de estar contigo”, (Roca), de W. Bruce Cameron, con 10 semanas.

6) “Animales Fantásticos y donde encontrarlos” (Salamandra), de J.K. Rowling, 4 semanas.

7) “El bazar de los malos sueños”, (Plaza & Janés), de Stephen King, con 5 semanas.

8) “Pepi la Fea” 3″ (Plaza & Janés), de Josefa Wallace, con 6 semanas.

9) “La pareja de al lado” (Suma), de Shari La Pena, con 1 semana.

10) “La chica del tren” (Planeta), de Paula Hawkins, con 50 semanas.

Obras de No Ficción

1) “Somos polvo de estrellas” (Planeta), de José María Maza, con 1 semana como “bestseller”.

2) “Los mitos me tienen gordo y enfermo” (Autoedición), de Pedro Grez, con 25 semanas.

3) “Un veterano de tres guerras” (Academia Chilena de la Historia), de Guillermo Parvex, con 100 semanas.

4) “De animales a dioses” (Debate), de Yuvai Noah Harari, con 15 semanas.

5) “Historia secreta de Chile″ (Sudamericana), de Jorge Baradit, con 93 semanas.

6) “Relatos de una mujer borracha 2” (Plaza & Janés), de Martina Cañas, con 14 semanas.

7) “Homo Deus, breve historia del mañana”, de Yuvai Noah Harari. con 5 semanas.

8) “Lenin y el totalitarismo” (Debate), de Mauricio Rojas, que se incorpora al grupo de los más vendidos

9) “Historia secreta de Chile 2” (Sudamericana), de Jorge Baradit, con 43 semanas.

10) “500 recetas y tips de 500 caracteres” (Catalonia), de Daniela Castro, con 1 semana.