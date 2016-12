Andrea Obaid habla de su libro “Tecnociencia: 30 Rutas de Turismo Científico en Chile”

Andrea Obaid, conductora del programa Tecnociencia de 13C lanzó el libro “Tecnociencia: 30 Rutas de Turismo Científico en Chile”, que propone varios destinos a lo largo del país con su historia natural y científica.

En conversación con Expreso Bío Bío, la periodista reveló que está feliz con el lanzamiento del libro, ya que es un incentivo para realizar turismo informado y aprender más acerca de la historia de los lugares que visitan los viajeros.

“Yo creo que cuando la gente viaja, viaja muy desinformada. Siempre vamos a estos lugares bonitos que nos interesan pero no conocemos las historias ocultas que hay detrás de estos paisajes, ni tampoco la ciencia que se hace ahí”, manifestó.

Arqueología, astronomía, paleontología, vulcanología, geología y ecología, son las seis categorías en las cuales está estructurado el libro y según contó la conductora, los parajes en general son totalmente gratis. Además, indicó que su idea es potenciar también a los emprendedores locales que quieren poner en valor su patrimonio.

Según relevó, el programa que conduce hace cinco años en canal 13C fue la base para la creación de este nuevo trabajo.

“Yo tengo un programa hace cinco años que se llama Tecnociencia y este libro es una recopilación de todos los viajes que he hecho por Chile de norte a sur y que ahora comencé por Sudamérica mostrando los proyectos científicos que se hacen en nuestro país”.

En el texto, es posible encontrar datos sobre cómo se formaron los lugares geológicamente hace millones de años, cuáles fueron las primeras étnias que los poblaron, cuáles son los animales que habitan o cuáles son las plantas que pintan los paisajes.

Obaid señaló que lo que diferencia a su libro de otros de temáticas similares es “la historia del lugar, esos datos que no sabemos y que le dan este valor agregado a nuestro paseo y el proyecto científico que hace que estos descubrimientos o datos la gente los pueda conocer”.

Dos años le tomó a la periodista terminar el libro, el que contó con el financiamiento y apoyo de varias instituciones. Sin embargo, comentó que elegir las rutas no fue nada fácil, por lo que este trabajo será el primero de tres.

“Va a haber una trilogía con 100 rutas en total, porque hay muchas rutas que dejé fuera, pero las que seleccioné son como las que estaban más armaditas”.

Esto en palabras de la animadora se trata de que no se puede fomentar un turismo irresponsable, por ejemplo invitar a las personas a lugares donde no había protección, infraestructura o señaléticas, ya que “finalmente iba a promocionar que la gente se robara los fósiles (…) o saqueara los yacimientos arqueológicos, entonces no podía hacer eso“.

Uno de los destinos que destaca en el libro y que está a pasos de la ciudad es el Cajón del Maipo, lugar que tiene varias sorpresas según contó Obaid.

“Es un lugar fascinante, quizás la gente no sabe que se está haciendo un proyecto de geoparque, tiene más de 40 geositios, es decir, lugares geológicos de interés. En el valle Las Arenas hay huellas de dinosaurios de saurópodos, por ahí caminaron dinosaurios herbívoros y puedes ver las huellas de 100 millones de años“, indicó.

Finalmente, la autora invitó a que lean el libro y se informen más acerca de la historia natural de Chile.

“Tenemos un país tan maravilloso y del cual conocemos y valoramos y conversamos tan poco y yo creo que esa es un poco mi misión en esta tierra de poner a Chile en el lugar que merece”.

“Tecnociencia: 30 Rutas de Turismo Científico en Chile”, ya está en las librerías del país y tiene un valor de 12 mil pesos.

Escucha la entrevista realizada por Ángeles Araya y Álvaro Escobar en Expreso Bío Bío: