"Buelos Barios: Boladas Boludas": Rodrigo Lira regresa en poemas y dibujos inéditos

Poemas, cuentos e ilustraciones desconocidas se recogen en Buelos Barios: Boladas Boludas, libro que recopila obras del poeta Rodrigo Lira, editadas por Marcelo Gatica. El volumen toma su título de uno de los cuadernos del autor, y por primera vez, incorpora imágenes y dibujos suyos.

El miércoles 21 de diciembre se realizó la presentación del libro, en las dependencias del Departamento de Castellano de la UMCE. Y ahí estuvo Marcelo Gatica, profesor de Castellano de la misma casa de estudios, residente en Alemania que dio con el material para publicar durante la investigación de su tesis doctoral, en la Universidad de Salamanca.

“Este trabajo básicamente surge porque mi tesis la hice sobre Rodrigo Lira. Me contacté con su madre y ella gentilmente me compartió sus textos, donde me di cuenta que ese material no existía, que no estaba publicado. Ella accedió a que en primer lugar lo ocupara para mi tesis doctoral, y cuando di mi examen de grado los profesores me motivaron a editarlo. El paso natural de una tesis, si hay material inédito, es hacer una publicación”, comentó.

Uno de los objetivos detrás de la presentación de estos nuevos textos va por mostrar a Lira más allá del mito que se ha generado alrededor de su obra y su vida. Y del rescate de sus trabajos, la mayoría publicados tras su muerte en 1981.

“Si bien este material ya había sido revisado anteriormente por otros editores, aún no había sido publicado. No podemos decir que es nuevo en términos de temáticas, pero si expande algunos tópicos. Hay unos poemas bastante críticos sobre Nicanor Parra, por ejemplo, donde como un hijo adolescente ignorante, le critica su aparición en las columnas de El Mercurio”, señala Gatica.

Además del valor literario de la publicación, el hecho de la presentación en la UMCE también tiene un significado patrimonial.

“Es interesante destacar que Lira pasó por el Pedagógico en los setenta, entonces yo que estudié acá durante la década del 90’, estoy presentando su obra a los estudiantes actuales. De esta manera estamos rescatando nuestra historia y patrimonio”, indica el editor.

El autor

Marcelo Ismael Gatica Bravo (Cauquenes, 1976) es poeta, profesor de Castellano (UMCE) y Doctor en Vanguardia y Postvanguardia en Literatura Española e Hispanoamericana (Universidad de Salamanca, España). Ha trabajado en el ámbito literario tanto en España como en Estonia. En el país báltico coordinó la primera muestra de nuestra poesía, titulada Vientos del sur: Lounatuuled: Tšiili luule: Poesía chilena. Esta edición bilingüe contiene poemas de Mistral, Neruda, Huidobro, Parra y Lira.