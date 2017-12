La Fórmula E (Estúpida)

Hace un par de días fui convidado por la Concejala Rosario Carvajal -gran luchadora de las causas ciudadanas- a un programa de radio donde, a propósito de la carrera de autos Fórmula E, me preguntaron cuáles serían los siguientes pasos a seguir en términos de activismo. Pensé de inmediato en la organización que yo estaba representando (El Barrio Que Queremos) y contesté “Educación, que la gente se informe más, que investiguen sus opiniones”. Porque este es un evento de la estupidez, de la ignorancia y de la manipulación: como diría Sebastián Piñera (citando, según él, a Lenin) “miente, miente que algo queda”. Esta pareciera ser la verdadera fórmula detrás de los autitos chocones.

Por Aníbal Venegas

En nuestro tiempo lo más “in” es largarse a hablar tonteras y convertirlas en relato creíble. La mentada posverdad. En el caso específico de la carrera de autos Fórmula E el argumento funciona más o menos así: en tanto los autos que hacen el recorrido son eléctricos y los autos eléctricos son ecológicos (para todos los casos), es posible usar un parque -el Forestal- en visible o invisible decadencia, echarlo a perder un poquito o tal vez mucho, poner bloques de cemento por aquí y bloques de cemento por allá y meter a más de 100 mil personas defecando en 180 baños químicos (con margen de error desde luego, porque cacas y meadas habrá hasta en las puertas del reluciente Liguria). A todo este menjunje lo llaman “evento verde” y tienen la cara dura de ofrecerlo como un esfuerzo orientado hacia la sustentabilidad (¿?).

¿A quién se le ocurre promocionar la ecología mediante una carrera de autos que pretende hacer uso del Patrimonio y que de forma elegante ofrece “medidas de mitigación”, también conocido como “qué hacer en caso de dejar la embarrada pero que pase piola”? A gente como Eliseo Salazar, oscuro personaje del mundo de las ruedas, los aceites y los tubos de escape que cuando se reúne con vecinos y miembros de agrupaciones ciudadanas (martes recién pasado) sale huyendo profiriendo ruidos de motor con la boca al tiempo que en pose de diva declara “yo con cámaras no hablo”. Gran parte de esa reunión se la pasó Eliseo Salazar bramando y refunfuñando y qué gente más tonta, si los autos son nuevos, y las ruedas son nuevas, y las calles de adoquines viejas, sí, pero con el manto de asfalto como nuevas, y los árboles son viejos, sí, pero dos o tres se van cascando, y la tierra seca y el pasto seco, sí, pero con las meadas fresquitas quedarán abonados de por vida. Y todos contentos.

¿Qué tiene de ecológico armar una carrera de autos alrededor de un Parque y haciendo uso de él, sin preguntarle a sus usuarios, qué decir de vecinos y agrupaciones diversas? Nada, absolutamente nada. Y ahí es donde precisamente radica el problema, ya que de tanto repetir la cantaleta de la sustentabilidad, la gente que apoya la Formula E ni siquiera es capaz de explicar cuáles serían los beneficios en términos ecológicos que nos traería el uso del Parque. ¿Multitudes echando a perder todavía más los jardines y los prados? ¿Imposibilidad de usar las calles porque el Prix se tomará completamente el perímetro? ¿Esos son beneficios? ¡Pero qué va! ¡Si a la carrera vendrá otro público, gente de otro nivel, gente rubia, gente que sabe tirar la cadena y que recoge sus menjunjes y los transforma en compost! Esa gente, supongo, sacrificará sus vacaciones de verano en Cachagua, Vichuquén, Colico y Lago Ranco (o bien Tailandia y Singapur) a fin de ir a fotografiar los autos de carrera. La gente un poquito más rasca será echada inmediatamente y a punta de empujones no más, ellos y sus mechas tiesas no tienen nada que hacer allí ¡quedaos fuera, vosotros no pertenecéis a este lugar por ley natural de la mismísima naturaleza!

Tal vez la tontera no chorrearía tanto si la Presidenta de la República, doña Michelle Bachelet, no se hubiera empeñado en escribir la famosa carta de junio donde agradece que hayan elegido a Chile como sede del Prix (4 años), especialmente en el contexto de la “Política Energética Nacional al 2050, con una matriz de energía renovable que busca potenciar a un sector confiable, sostenible, inclusivo y competitivo”. De sostenible, confiable e inclusivo no hay nada: primero, un evento masivo que promete “mitigar el impacto” y que ignora recomendaciones del propio Consejo de Monumentos Nacionales respecto a no hacer eventos masivos en el Parque no puede ser sostenible de ninguna manera, y segundo ¿Inclusivo y confiable? No se consultó ni a vecinos, ni juntas, ni agrupaciones ciudadanas, todo fue hecho entre cuatro paredes y sin que nadie oiga. Pero de pronto salen las palabras Litio y mineras y así vamos armando el cuento… de terror.

Es absolutamente importante que la ciudadanía se informe a cabalidad respecto a lo que se les está ofreciendo en el contexto de un evento masivo donde nadie fue consultado y las decisiones fueron tomadas entre amigos, con francachela y comilona de por medio. Que los organizadores digan que es todo “verde”, “ecológico” y “amigable” con el entorno y que el impacto será “mínimo” no solamente se contradice con la naturaleza misma de la ecología y la sustentabilidad, sino que son mentiras y falsedades que al repetirse una y otra vez quedan establecidas como La Verdad. La próxima vez que usted intuya que le están vendiendo la pomada empiece por consultar con el diccionario: es increíble lo que puede lograr la RAE a la hora de aclarar lo que se está inventando descaradamente a fin de salirse con la suya.

Puede firmar la Petición “Nos Oponemos al uso del Parque Forestal para la Formula E Santiago 2018” en el siguiente link https://www.change.org/p/claudio-orrego-nos-oponemos-al-uso-del-parque-forestal-para-la-f%C3%B3rmula-e-santiago-2018