Ilustradora Carolina Eade relata los problemas de trabajar en Chile: "Aún falta mucho"

A partir de septiembre en Artistas del Acero, en Concepción, comienza a dictarse un Taller de ilustración al acrílico. Quien lo encabeza es Carolina Eade (35), una ilustradora penquista que se dedica al área de la fantasía y los juegos de rol, y desde hace 14 años trabaja en ese rubro.

Su estilo lo describe como “ilustración fantástica. Me he dedicado completamente al mundo de los juegos: de cartas, de tablero, de mesa y de rol. Es como una mezcla entre realismo, tiene un poco de cómic, un poco de animación japonesa y un poco de Disney, entre otros referentes”.

No obstante, pese a su larga carrera, su camino no ha sido fácil. Carolina relata -en entrevista con BioBioChile– que comenzó a trabajar profesionalmente en Chile cuando “una vez me vio un editor del juego de cartas Mitos y Leyendas. Ahí me pidió una prueba y quedé”.

Pese a que su inicio fue en nuestro país, luego se dio cuenta de que aquí -en ese entonces- no había oportunidades laborales en el tema, así que se enfocó en trabajar en Estados Unidos.

En esa nación ha colaborado con diversas compañías, principalmente de juegos, durante la última década, entre ellas Fantasy Flight Games (FFG), League of Legends, Pathfinder Chronicler y, más recientemente, Hex Entertainment, además de muchas otras.

También ha seguido trabajando en Chile, pero lamentablemente la realidad aquí continúa siendo diferente a lo que ocurre en el extranjero.

Sobre la actualidad chilena, comenta que “ahora hay empresas pequeñas de juegos para teléfonos móviles, pero aún el campo es muy pequeño. Entonces necesitamos trabajar fuera la mayor parte del tiempo, porque ahí está el mercado, y los juegos vienen a Chile, es algo que se importa”.

En ese sentido, añade que las mayores diferencias entre el área de la ilustración en Chile y en Estados Unidos u otros países más desarrollados, tienen que ver con el pago y los plazos.

“Más que nada es la disponibilidad a pagar por un buen producto, porque en la realidad chilena uno generalmente cobra un poco menos y los plazos son más cortos. Allá (en Estados Unidos) como tienen la modalidad hace mucho tiempo, desde los años 70 que se está usando la ilustración fantástica como un producto, están acostumbrados a esperar un mes o más por una buena ilustración”, cuenta.

Asimismo, expresa que allá “es más profesional. Acá recién estamos empezando. Por lo menos aquí en Concepción, se abrió la carrera de Ilustración desde alrededor de 3 años y recién están saliendo ilustradores. Acá se maneja más la ilustración editorial en revistas, para artículos en diarios”.

Sin embargo, se mantiene optimista, recalcando que Chile “va por buen camino, pero aún falta mucho, porque todavúia no se aprende a pagar lo que vale realmente una ilustración. Hablando en materia monetaria, acá a veces pagan un 40% de lo que pagan en el extranjero”.

Consejos para ilustradores jóvenes

Como sabe que no es fácil comenzar en la ilustración en Chile, Carolina entrega algunos consejos para quienes quieren insertarse en el ámbito laboral.

Lo principal que indica es que un ilustrador debe “mostrar sus cosas”.

“Que muestre sus cosas, que haga un portafolio y que empiece a mostrar en galerías en internet. O algo de lo que más funciona ahora son las páginas de Instagram, tener un Instagram dedicado completamente a la ilustración”.

Y agrega que “a la vez, cuando te va siguiendo gente, actualizar tu página todas las semanas, subir aunque sea una cosita para estar vigente”.

Por otra parte, también recomienda enviar mensajes a otros ilustradores por redes sociales e ir conociendo a otros artistas.

“Lo importante, yo creo, es tener una relación de feedback entre uno y otros artistas. Uno puede pensar que son lejanos a sus fans, pero no es así, los ilustradores son gente muy amigable y cercanos a su público. Entonces, no tener miedo a enviar mensajes y pedir consejos“, afirma.