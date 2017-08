Las 18 mejores "imágenes viajeras" del concurso de National Geographic: hay una de Chile

Una de las últimas y celebradas innovaciones de National Geographic fue el “National Geographic Travel Photographer of the Year“, un concurso anual que busca distinguir a los mejores fotógrafos de viaje del mundo. Este 2017 la cita celebró su segunda edición tras una considerable convocatoria que contó con 15.000 fotografías de artistas de 30 países.

El concurso se dividió en tres categorías: Naturaleza, Gente y Ciudades, con premios que van desde los 2.500 dólares (más de un millón 600 mil pesos) para el primer lugar hasta 500 dólares (324 mil pesos) para el tercero.

Esta vez, el ganador fue el fotógrafo Sergio Tapiro Velasco, quien participó con una imagen del volcán Colima, en México, la cual se convirtió en un pasaporte para una aventura mayor: acompañar a un equipo de National Geographic Expeditions durante 10 días a un viaje por el Archipiélago de Galápagos, con la opción de llevar un invitado.

El evento pretende transformarse en un hito para los fotógrafos de viaje de todo el mundo, que muchas veces no encuentran instancias públicas para dar a conocer su material visual. En el sitio web del concurso se puede conocer más de los participantes, e incluso participar de la próxima edición del mismo.

Aquí una selección con las 18 mejores fotografías según Huffington Post, cada una con la descripción de sus propios autores.

“Fuerte erupción del Volcán Colima en México, el 13 de diciembre de 2015. Esa noche, el clima ers seco y frío, la fricción de partículas de ceniza generó un relámpago de unos 600 metros de ceniza y volcán, el que iluminó la escena. En la última parte de 2015, este volcán mostró mucha actividad eruptiva con explosiones de ceniza que se elevaron entre 2 a 3 kilómetros por encima del cráter. La mayoría de las explosiones nocturnas produjeron caídas de rocas incandescentes y relámpagos”. Sergio Tapiro Velasco (Ganador del Gran Premio).

“Con mi papá viajamos al Parque Nacional Torres del Paine, en la Patagonia, a principios de este año, pero queríamos ver algo fuera de lo común. Después de un viaje de 10 horas y atravesando un largo camino de tierra, llegamos a las Catedrales de Mármol (Región de Aysén). Esperé la luz perfecta para capturar estos espirales azules. El esfuerzo extra que nos tomó llegar a las Catedrales, valió la pena”. Clane Gessel (Mención de honor, Naturaleza).

“Esta cancha de fútbol en Henningsvær, en las Islas Lofoten, es considerada uno de las más sorprendentes de Europa, y tal vez incluso del mundo. La foto fue tomada durante un viaje en vela de 10 días por Noruega en junio de 2017. Llegamos a Henningsvær después de una semana de navegación con clima frío y lluvioso. A nuestra llegada, se aclaró. Realmente tuve suerte de que las condiciones fueran adecuadas y logré capturar este momento desde 120 metros de altura”. Misha De-Stroyev (Ganador del Tercer Lugar, Ciudades).

“Hace poco viajé a Tavarua, Fiji, para hacer algunas fotos con el surfista Donavon Frankenreiter, en Cloudbreak. Siempre estoy buscando nuevos ángulos y perspectivas. Las fotos de surf son habituales, así que decidimos ser un poco más creativos. Esta te hace mirarla dos veces”. Rodney Bursiel (Ganador del Tercer Lugar, Gente).

“El Volcán Mount Bromo es un cono pequeño pero activo, en Java, Indonesia. A principios de 2016, yo estaba en el Monte Bromo durante el aumento de la actividad sísmica, que activó el estado de alerta”. Reynold Riksa Dewantara (Mención de honor, Naturaleza).

“Una hermosa foto de un padre y su hijo sentados y vestidos de tradicionales trajes blancos en una mezquita de Nueva Delhi, India. La foto muestra el hermoso vínculo que estas dos generaciones han ido construyendo de una manera muy simple y amable”. Jobit George (Mención Honrosa de honor, Gente).

“Nuevos edificios se elevan cerca del desierto de Al Ain en Emiratos Árabes Unidos”. Andrzej Bochenski (Mención de honor, Ciudades).

“Los cisnes se deslizan sobre el agua en Kabukurinuma, Osaki, Japón, en un humedal protegido. Ya que muchos humedales nipones han desaparecido, esta área se ha convertido en un lugar de invierno para las aves Tomé en cuenta la dirección del viento y la velocidad de obturación para capturar la fuerza y la elegancia de sus aletas”. Hiromi Kano (Ganador del segundo lugar, Naturaleza).

“La foto fue tomada el 23 de julio de 2016 en la estación de tren Tongi, en Gazipur, Bangladesh. Estuve allí tomando fotos y un tren de Dhaka que había llegado se detuvo durante 5 minutos. Estaba lloviendo. De repente me encontré con un par de ojos curiosos que me miraban a través de la ventana. Tengo el momento (me dije)”. Moin Ahmed (Mención de honor, Gente).

“Esta imagen fue capturada en Costa Rica, cuando viajaba desde Monteverde a Playa Hermosa. Al cruzar este río, uno puede detenerse y mirar por el borde del puente. Abajo residen más de 35 cocodrilos gigantes, relajándose en las orillas fangosas del río. Quería capturar la cruda diferencia entre los cocodrilos de tierra y de agua. En las aguas turbias, los contornos de sus cuerpos permanecen ocultos, y sólo se puede ver realmente su circunferencia a medida que emergen del río”- Tarun Sinha (Ganador del Tercer Lugar, Naturaleza).

La ciudad amurallada Kowloon era el lugar más habitado de la Tierra, con cientos de casas apiladas unas encima de otras, encerradas en el centro de su estructura. Muchos no tenían acceso al espacio abierto. Esta ciudad fue demolida en los años 90. Sin embargo, si usted mira con dificultad, notará que la ciudad no está muerta”. Andy Yeung (Ganador del Segundo Lugar, Cities).

“Esta fotografía fue tomada en horas de la tarde un día de verano en el bosque de un pequeño pueblo remoto de Tamba, Japón. Captura maravillosamente la atmósfera mágica de las luciérnagas iluminando una escalera que conduce a un pequeño santuario venerado por la comunidad local”. Yutaka Takafuji (Mención Honorable, Naturaleza).

“Los visitantes del museo miran con curiosidad la pintura de Rembrandt ‘Syndics of the Drapers’ Guild’, donde da la ilusión de que desde la pintura también miran con curiosidad a los visitantes”. Julius Y.

“El interior de la Biblioteca de Stuttgart. Con un amplio espacio al centro, donde la luz natural proviene de las ventanas desde la parte superior, se aprecia un ambiente único para aprender”. Norbet Fritz (Primer Lugar, Ciudades).

“‘Archipiélago de los Jardines de la Reina’ es una remota zona marina al sur de Cuba. Los tiburones de los arrecifes del Caribe son generalmente tímidos, así que puse mi cámara en una roca que sé que frecuentan”. Shane Gross (Mención Honrosa, Naturaleza).

“Sille Konya, Turquía. La “danza” de los derviches (miembros de una cofradía religiosa musulmana de carácter ascético o místico) se llama sema y es una tradición de la cultura Mevlevi. Según las enseñanzas de Mevlana, los seres humanos nacen dos veces: una vez de sus madres y la segunda vez de sus propios cuerpos”. F. Dilek Uyar (Ganador del Primer Lugar, Gente).

“Este edificio está a 20 minutos de mi oficina. Es un complejo de apartamentos en funcionamiento en la Prefectura de Gifu, Japón El estilo moderno del edificio es un contraste extraño en este pueblo rural soñoliento. La mujer vestida de rojo estaba en consonancia con el estado de ánimo de esta imagen. Sin ella, no podría haberla hecho”. Tetsuya Hashimoto (Mención Honrosa, Ciudades).

“El Templo de Besakih ha sido conocido como el ‘templo madre’ de Bali durante más de 1.000 años. Se alza sobre los 1.000 metros de altura en la ladera suroeste del Monte Agung. Aquí, los balineses suelen venir a orar y ser bendecidos por los sacerdotes del templo, o ‘pemangku’, que allí residen”.- Michael Dean Morgan (Mención Honrosa, Gente).