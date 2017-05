9 increíbles fotografías que cambiarán tu perspectiva de las cosas

Existen fotografías capaces de removernos de nuestra comodidad cotidiana, imágenes que nos pueden transportar no sólo a lugares desconocidos, sino a reflexiones que nunca antes tuvimos. El ejercicio no ocurre tan seguido: lo que persiguen suele no conseguirse al primer intento. Se trata de postales que más que perfección fotográfica buscan cierta perspectiva existencial, muchas veces lográndolo con creces.

Algunas de estas instantáneas han sido recopiladas por el sitio web Brightside.me. El repaso abarca desde constataciones de procesos históricos (La Muralla China) hasta procesos naturales intervenidos por el hombre (la construcción de una ciudad sobre el cráter hecho por un meteorito). Aquí una selección.

La Bagger 288 es la excavadora más grande del mundo. Fue construida por la compañía alemana Krupp para labores mineras y una de sus características principales se relaciona a su rueda dentada, que permite mayor alcance. Se terminó de construir en 1978. Técnicamente, es el vehículo más grande en el mundo: posee 13.500 toneladas.

Ocurrió hace 14 millones de años, cuando un meteorito impactó la Tierra y dejó un cráter con 25 kilómetros de diámetro. De alguna forma, ahí nació Nördlingen, una localidad alemana de más de 20 000 habitantes que levantó cimientos desde la hendidura para alzarse como ciudad. El lugar se ha transformado en destino turístico obligado para arquitectos y antropólogos.

¿Una playa con autos? En la ciudad norteamericana Daytona Beach, del distrito de Florida en 1957, fue posible. A pesar que la instantánea no se repite por estos días, sí tiene una explicación fundacional. En la década del cuarenta el lugar fue famoso por sus competencias de automovilismo, con la arena como telón de fondo. En 1959 se fundó el Daytona International Speedway, donde se corren dos de las carreras más importantes de Estados Unidos: las 24 Horas de Daytona y las 500 Millas de Daytona.

Uno de los legados que dejó en vida Akito Kawagoe fue su reloj. El objeto fue hallado intacto tras el paso fulminante de la bomba atómica que azotó a Hiroshima en 1945. El reloj marca las 8:15 horas del 6 de agosto, día en que se lanzó el arma.

¿Dónde comienza la Muralla China? La pregunta más de alguno se la ha hecho. Pues comienza en la costa de Shanhaiguan, tal como muestra la fotografía. La construcción se alzó de frente al Mar de Bohai, hoy un importante polo turístico e histórico.

Esto de seguro muchos lo han imaginado: ¿cómo es Google por dentro, más allá de sus grandilocuentes oficinas? Así luce el interior de un centro de datos de la compañía, con tubos y cables del mismo color de su logotipo.

Desde que fue lanzada al espacio en octubre de 2012, la misión Curiosity ha sido de gran ayuda para la Nasa: sus imágenes de alta resolución nos han permitido ver cómo luce en realidad el planeta rojo sin interferencias y con luz natural. La de arriba, es una prueba de aquello. Así luce Marte. Con esos colores y texturas.

Es uno de los fenómenos naturales más bellos de la Tierra: un instante en que el cielo se vuelve verde y diversas luces fluorescentes quiebran la noche justo al amanecer. Es la aurora boreal (o aurora austral en el hemisferio sur), un fenómeno propio de las zonas polares que surge desde el choque entre partículas solares y la magnetósfera de la Tierra.

Los lagos son una de las postales más impresionantes del volcán Erta Ale, en Etiopía. Famosa es la potencia energética de la montaña, que en español quiere decir “montaña que humea”. Su cráter se erige a los cerca de 600 metros de altura, y técnicamente desarrolla una erupción que comenzó en 1967 y que todavía no acaba.