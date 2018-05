Responsable de Quincena de Cannes alaba el cine latino y a directores chilenos

A diferencia de Europa, el cine de arte y ensayo persiste en Am√©rica Latina con directores que aportan una mirada genuina, seg√ļn √Čdouard Waintrop, delegado general de la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes, que este a√Īo seleccion√≥ cuatro cintas latinoamericanas.

P√°jaros de verano, de los colombianos Ciro Guerra y Cristina Gallego, abrir√° el 9 de mayo la secci√≥n, que tambi√©n exhibir√° Los silencios, de la brasile√Īa Beatriz Seigner; C√≥mprame un rev√≥lver, del mexicano Julio Hern√°ndez Cord√≥n; y El motoarrebatador, del argentino Agust√≠n Toscano.

A fines de marzo, Waintrop habló con la AFP en Toulouse (sur de Francia), en una entrevista en que repasó la historia de la Quincena -una sección no competitiva creada a raíz de Mayo del 68 para desmarcarse de la competición oficial-, y alabó el cine latinoamericano.

Pregunta: ¬ŅQu√© destacar√≠a de los inicios subversivos de la Quincena?

Respuesta: Justamente, lo que ha desaparecido, su efervescencia. La Quincena nació adosada a un movimiento mundial del cine, a la par con un movimiento político. La gente quería cambiar el cine y el mundo. Era una época en que el cine se devoraba, era la principal actividad de ocio.

P: ¬ŅQueda algo de ese esp√≠ritu fundador?

R: Lo √ļnico que mantiene es su libertad respecto a las instituciones masivas de cine. Sigue siendo francotiradora.

Pero su libertad es frágil, vigilada. La sección oficial querría desembarazarse de la Quincena. En cualquier caso que no tuviera la misma independencia.

P: La Quincena puede jactarse de haber descubierto a directores como Martin Scorsese, Ken Loach y Sofia Coppola. ¬ŅCree haber revelado a cineastas de la misma talla?

R: Hay quienes ya hab√≠an llegado a un cierto nivel y que fueron rechazados por la secci√≥n oficial de forma alucinante. No, por ejemplo, de Pablo Larra√≠n. Sobre los nuevos cineastas, puedo apostar por Thomas Cailley, Jeremy Saulnier y, por descontado, por Damien Chazelle (“La La Land”).

P: ¬ŅC√≥mo eval√ļa el cine latinoamericano?

R: Hay una persistencia de un cine de arte y ensayo que en Europa o bien est√° cayendo en un exceso art√≠stico o bien busca adaptarse al p√ļblico.

En América Latina, todavía hay directores con temperamento e incluso por descubrir (en Europa), como Francisco Lombardi.

Si miramos a Sebastián Lelio, Pablo Larraín o la nueva ola argentina y la comparamos con la precedente que es la de Francisco, vemos que hay una continuidad. Hay unas capacidades increíbles para hablar de la realidad tomando sendas formidables.

P: ¬ŅC√≥mo organiza su misi√≥n de selecci√≥n de filmes?

R: Recibimos unos 1.500 filmes, aunque yo sólo veo parte de ellos. De estos, veo un 30% hasta el final.

Es una pena que vendedores y distribuidores se olviden de que empiezo a ver las pel√≠culas en agosto: en ese momento las veo todas de principio a fin. Me parece una idiotez que la gente, por el hecho de que no quiere sufrir demasiado tiempo, nos traiga las pel√≠culas en el √ļltimo momento. Entonces se procede al sacrificio de filmes, porque no podemos verlos en buenas condiciones.

P: En su primera edici√≥n, la Quincena contaba con 65 filmes. Este a√Īo, s√≥lo 20.

R: Los espectadores han cambiado. En esa época veían 5 filmes al día.

P: ¬ŅPor qu√© se va despu√©s de siete a√Īos al frente de la Quincena?

R: Porque me dijeron que me fuera. Creo que era demasiado independiente (respecto a la Sociedad de Realizadores de Filmes (SRF) que organiza la Quincena, ndlr).

P: ¬ŅCree que en el futuro la Quincena crear√° un premio?

R: Yo era contrario a ello. Como hay premios para todo, la gente s√≥lo recuerda la Palma de Oro. Tienen raz√≥n, es el √ļnico que deber√≠a existir.

Pero estoy seguro de que mi sucesor (el italiano Paolo Moretti, ndlr) acabar√° por ceder. Si no es este, ser√° otro.