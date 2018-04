Nelson Garrido, crítico del chavismo y contra los museos

Nelson Garrido (Caracas,1952), primer fot√≥grafo en recibir el Premio Nacional de Artes Pl√°sticas de Venezuela (1991), conversa sobre la situaci√≥n de su pa√≠s y sobre la ‚ÄúCorte Malandra‚ÄĚ, esos delincuentes elevados a santos que antes se hac√≠an en yeso y hoy son de pl√°stico ‚Äúmade in China‚ÄĚ.

Tu eres cr√≠tico del “chavismo”. ¬ŅEn qu√© momento tomaste esa postura?

Fui cr√≠tico a Ch√°vez desde un principio, y yo soy de izquierda. Soy anarquista, de una posici√≥n antipoder. Nunca cre√≠ en el militar (Ch√°vez), si es militar es militar. Yo nunca transig√≠, y es tanto que en sectores progresistas de izquierda a mi me sacaron por esa ‚Äúvaina‚ÄĚ esquem√°tica de la izquierda. Era evidente que era un proyecto populista.

Mi posici√≥n es ‚Äúfuera el chavismo‚ÄĚ, y cuando venga otro ya estar√© contra de √©l. Con la oposici√≥n tampoco estoy de acuerdo. Si uno est√° en contra del fascismo, que sea de derecha o de izquierda, es fascismo. No hay presos pol√≠ticos buenos y presos pol√≠ticos malos, yo estoy en contra de los presos pol√≠ticos.

¬ŅC√≥mo se sostiene Maduro con esa crisis y la presi√≥n internacional?

Yo no entiendo cómo se sostiene Maduro. Es verdad que la oposición es horrible, bobalicona, fascistoide, que siempre le sigue el juego al chavismo y siempre juega de tal manera que los dejan en jaquemate. La posición tanto del gobierno como de la oposición es dramática.

Lo que hizo Ch√°vez fue agarrar a todas las instituciones, entonces t√ļ no tienes salida. Aqu√≠ tu puedes ser cr√≠tico con todo lo que est√° pasando, pero tienes una Contralor√≠a que procede contra estos carabineros corruptos, hay instiuciones que con todas las cr√≠ticas que les puedas hacer funcionan…

Yo, como anarquista, en Venezuela no tengo contra qui√©n estar porque no existe nada, no hay instituciones. Yo antes estaba contra los museos, pero ahora no hay museos. Estaba contra las instituciones y ahora no hay instituciones. Todo el pa√≠s est√° al margen, al borde. Uno es militante del borde. Todo el pa√≠s est√° al borde. ¬ŅC√≥mo se aguanta? Lo que yo no entiendo es c√≥mo se aguanta eso.

Sigo sin explicarme c√≥mo se mantiene a pesar de la crisis…

La crisis es un buen negocio para algunos. Hay gente de la oposici√≥n que sigue haciendo negocios con el chavismo. Por debajo deben estar los rusos, y los chinos para quienes todo es negocio, nada es ideol√≥gico. Yo trabajo con santos. Ahora que por la crisis no hay yeso, los chinos hicieron los santos tradicionales venezolanos en pl√°stico, y tienen invadido todo el pa√≠s con Jos√© Gregorio, Mar√≠a Leonza… todos los santos ahora son de pl√°stico hechos en China. Es impresionante c√≥mo huelen el mercado y lo llenan de esas cosas barrocas fe√≠simas.

La Corte Malandra, que son santos que salen de los retenes, una suerte de Robin Hood, son santos delincuentes. Yo los uso mucho en mi trabajo. Son algo que est√° presente en toda Latinoam√©rica, en Argentina, en M√©xico… esos ahora son ‚Äúmade in China‚ÄĚ. Hasta el Gaucho Gil, de Argentina, ahora es chino. Perfecto y m√°s barato que el del tipo que lo hace en yeso.

Hay muchos exiliados venezolanos…

“Hoy en Venezuela hay más bien diáspora. En algunos casos, aquellos que están metidos en la lucha política, sí es exilio (político). Pero sabemos que mucha gente aprovechó la imagen internacional de lucha política para irse a otros países.

Lo fundamental es diáspora, sobre todo por parte de la juventud. Frente a una situación económica desastrosa, falta de comida, represión, violencia, una situación dramática del país, lo lógico es que una persona joven, graduada, profesional, que no tiene futuro en Venezuela, emigre.

Nelson Garrido inaugura hoy “LA ONG SANTIAGO + DE LO PROFANO A LO SAGRADO”, junto a Carlos Santos (Caracas,1985) y Julio Guardia (Maracay,1979).

Espacio O, Villavicencio 395, Barrio Lastarria, Santiago.