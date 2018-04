Premio Nacional de ARte venezolano: "No me querían ni los fotógrafos ni los artistas"

Nelson Garrido (Caracas,1952), primer fot√≥grafo en recibir el Premio Nacional de Artes Pl√°sticas de Venezuela (1991), conversa de su obra y de la situaci√≥n en su pa√≠s, previo a inaugurar en Espacio O el pr√≥ximo lunes “La ONG Santiago + De lo profano a lo sagrado”, junto a Carlos Santos (Caracas, 1985) y Julio Guardia (Maracay, 1979).

– Tus obras son recargadas, con mucho color. ¬ŅCu√°les son tus referencias, qu√© influencias tienes?

‚ÄúTuve militancia pol√≠tica muchos a√Īos, en esa √©poca estaba de moda la est√©tica gay, muy edulcorada. Est√° bien que ellos tengan su est√©tica, pero la imposici√≥n de cuerpos perfectos… Yo soy gordito y trabajo mucho con una est√©tica popular kitsch, una est√©tica de lo feo que a m√≠ me parece muy bella.

Mi trabajo remunerado consiste en hacer fotografía para una Fundación que me pide imágenes de las fiestas populares venezolanas, en las que hay mucho color y son muy recargadas. Eso me influenció mucho. Lo mio es una respuesta a Robert Mapplethorpe, y lo hago con una estética de lo mal hecho, donde se ven los focos que iluminan y se incorporara lo que debiera estar fuera de marco.

РDesde fuera, da la impresión que en Venezuela no hay influencia del mundo indígena.

En Venezuela los grupos ind√≠genas siempre fueron peque√Īos y tuvieron m√°s contacto con Brasil o con Colombia, porque la parte mayoritaria de esos grupos est√° en esos pa√≠ses.

Sí tenemos una gran influencia africana, con la brujería, la medicina y las fiestas populares. Muchos países han tratado de blanquear su historia, como Argentina y Chile. En Venezuela su presencia étnica es muy fuerte, innegable. Lo que todos tenemos de negros es muchísimo.

– ¬ŅC√≥mo llegaste a la fotograf√≠a?

En Par√≠s mi padre pintaba y me mand√≥ al taller de Carlos Cruz-Diez para hacer espionaje y saber c√≥mo hac√≠a las rayitas. Fui para all√°, me qued√©, y Carlos Cruz-Diez me ense√Ī√≥ siendo muy joven la fotograf√≠a como herramienta. La fotograf√≠a para m√≠ es la herramienta base, es lo que mejor manejo.

Tambi√©n hago escultura, pero a m√≠ me dan el Premio Nacional de Artes Pl√°sticas como fot√≥grafo. Fu√≠ el primer fot√≥grafo venezolano en ganar este premio (1991). Y se gener√≥ una pol√©mica fant√°stica. Los artistas pl√°sticos deci√°n ‚Äúnoooo… este no es artista‚ÄĚ y los fot√≥grafos dec√≠an ‚Äúno, este no es fot√≥grafo, es artista pl√°stico‚ÄĚ. As√≠, me gan√© el Premio Nacional y qued√© sin gremio.

La fotografía es un lenguaje muy potente, una herramienta extraordinaria.