Hoy comienza la 14° versión de IN-EDIT con la presentación del pianista Chilly Gonzáles

Chilly Gonz√°les: Shut up and play the piano dar√° inicio esta noche a la decimocuarta edici√≥n del Festival IN-EDIT CHILE. La cinta sobre el prestigiado pianista canadiense ‚ÄĒun m√ļsico que de modo excepcional hoy cruza del mundo docto al pop, y del trabajo con orquestas a un espacio propio en televisi√≥n‚ÄĒ fija la primera jornada del √ļnico encuentro en el pa√≠s para el cine y documental musical, una cita anual con estrenos nacionales e internacionales que se desarrolla sin interrupciones desde 2004.

IN-EDIT se desarrolla este a√Īo en seis sedes de Santiago. Adem√°s de su extensa programaci√≥n ‚ÄĒde cuarenta t√≠tulos, incluyendo cintas sobre Eric Clapton, Grace Jones, Iggy Pop y John Coltrane, entre otros‚ÄĒ, contempla la realizaci√≥n de charlas con varios profesionales extranjeros activos en las √°reas de cruce entre cine y m√ļsica, as√≠ como tocatas, exposiciones de realizadores chilenos y la premiaci√≥n del mejor documental nacional a cargo de un jurado especializado.

La web Inedit Chile integra toda la información sobre cartelera, horarios, sedes, entradas, condiciones de uso de abonos, invitados y actividades paralelas.

B√≠o B√≠o es La Radio oficial IN-EDIT es m√ļsica para tus ojos.