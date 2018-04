Jorge Baradit estará presente en la nueva versión de FILZIC 2018

Jorge Baradit, hace rato que dej√≥ de ser s√≥lo un escritor, transform√°ndose en algo as√≠ como un ‚Äúrockstar‚ÄĚ de las letras, con legiones de seguidores pero tambi√©n cr√≠ticos, quienes lo acusan de parcialidad en sus obras, las cuales desnudaron a figuras de la historia de Chile que s√≥lo eran analizadas en las aulas.

Pasi√≥n por la historia plasmada en su trilog√≠a, pero tambi√©n en su reeditada novela ‚ÄúSynco‚ÄĚ que invita al lector a imaginar un pasado, presente y futuro paralelo. Un ‚ÄúVolver al Futuro‚ÄĚ, aunque sin un Marty Mcfly tras el Almanaque, pero si con un Jorge Baradit que con su pluma m√°gica evita que el Golpe de Estado de 1973 tenga √©xito.

Libro que presentar√° en el marco de FILZIC 2018, aunque todo indica que no ser√° el √ļnico tema a abordar. La demanda mar√≠tima boliviana y la reivindicaci√≥n de Antofagasta por parte del Presidente Evo Morales no dejaron indiferente al autor, quien tiene una lectura l√ļcida respecto a lo que ocurre en La Haya y el rol de Per√ļ.

SYNCO

Jorge este a√Īo arribas a FILZIC semanas despu√©s del reeditar tu novela de ciencia ficci√≥n Synco ¬ŅCu√°l ha sido la recepci√≥n del p√ļblico?

La respuesta ha sido maravillosa. Debutó en el ranking en el primer lugar y se constituyó en el libro chileno más vendido de marzo. Así de simple. Estoy muy agradecido de tener lectores que además están interesados en lo que escribo en ficción. Me siguen en las historias demenciales que desarrollo cuando me vuelvo verde, vidente y monstruoso.

¬ŅPor qu√© decides reeditar esta historia retrofuturista diez a√Īos despu√©s de su lanzamiento? ¬ŅCrees hoy que la pol√≠tica concentra el inter√©s de los chilenos?

Porque me interesa que la historia se vuelva la ra√≠z de nuestra inquietud pero tambi√©n la materia de nuestros sue√Īos y pesadillas. Que desde nuestra memoria, tradici√≥n y fantasmagor√≠a humana surjan los relatos que nos identifiquen. Materia del mito y lo m√°s profundo de lo propio.

Me encanta que los chilenos estén nuevamente interesados en política. La política es la forma de las relaciones humanas y la organización de la comunidad. Lo que no me gusta tanto es la incapacidad de nuestro pueblo para discrepar y dialogar. De ambos lados se amenazan con violencia. Desgraciadamente los que tienen comprados los tanques y las lanza aguas pertenecen a un solo bando y el otro, la mayoría del país, históricamente ha llevado las de perder.

Esto nace de la voluntad militarista de nuestra educación: la obediencia ciega y la no claudicación son valores superiores, la discrepancia se ve como un riesgo al estado de cosas. No hay que cuestionar, hay que obedecer. Orden y patria por la razón o la fuerza. Esos valores andan bien para el Ejército, pero no para la sociedad civil donde el sentido crítico y el trabajo colaborativo en la diversidad son valores que nos hacen crecer.

En Synco Salvador Allende no s√≥lo sobrevive, sino que junto a Augusto Pinochet evitan el Golpe de Estado de 1973. ¬ŅPor qu√© crees que esta fecha es recurrente entre los artistas chilenos, ya sea en pel√≠culas, documentales, y en libros?

Si estudias historia, si realmente te interesa la identidad y la memoria de tu pa√≠s, vas a descubrir que es un hecho capital de nuestra historia. Sin duda entre los 10 hechos m√°s relevantes de nuestra cronolog√≠a. Adem√°s, uno no resuelto, con sus protagonistas vivos, con sus consecuencias operando, con sus errores a√ļn gravitando en nuestra sociedad. Lo raro ser√≠a que no fuera un t√≥pico recurrente.

¬ŅEsperas incursionar en este tipo de novelas que algunos definen como ucron√≠a?

Ya escribí SYNCO, que es una ucronía sobre el desarrollo de un proyecto de gobierno cibernético que enloquece. Lo he explicado como si Sergio Villalobos hubiera escrito nuestra historia en LSD.

HISTORIA DE CHILE 3

Siempre dijiste que tu saga de Historia de Chile era m√°s bien una trilog√≠a. ¬ŅQu√© sorpresas pueden descubrir tus lectores en esta obra? ¬ŅGabriela Mistral es una de las protagonistas?

Sin duda, es un tomo dedicado a los grupos invisibilizados de nuestra historia y qué mejor ejemplo que Gabriela Mistral, que fue provinciana, de rasgos indígenas, mujer, pobre y lesbiana. No se me ocurre mejor ejemplo para ello. Alguien que debió ser magistral en magnitudes planetarias nunca vistas para un chileno antes, para llegar a ser reconocida en su propio país.

¬ŅCon este √ļltimo trabajo la saga concluy√≥ o tienes pensado una cuarta entrega? ¬ŅQued√≥ material para un nuevo libro?

No, la saga eran tres tomos. Por el momento no tengo pensado una cuarta entrega. Pero continuar√© indagando en nuestra historia, hay mucho que descubrir para gente com√ļn como uno.

ANTOFAGASTA Y LA DEMANDA BOLIVIANA

Siguiendo con la historia ¬ŅQu√© opinas de la demanda de Bolivia ante La Haya? Para ti ¬ŅEs una aspiraci√≥n justa, una estrategia pol√≠tica de Evo Morales, un poco de ambas?

Es una aspiración justa instrumentalizada como estrategia política de los gobiernos bolivianos.

Cualquier país puede tener la aspiración que quiera, ellos tuvieron costa y la perdieron. Tienen derecho a querer recuperar el acceso al mar. Otra cosa es que su aspiración sea legítima o que nosotros como país nos sintamos llamados a cumplirla.

Evo Morales dijo que Antofagasta fue de Bolivia, en Chile dicen lo contrario, afirmando que la ciudad naci√≥ gracias a que los chilenos comenzaron su poblamiento ¬ŅQu√© podr√≠as decirnos al respecto?

A m√≠ lo que me preocupa no es eso, sino c√≥mo Evo Morales gir√≥ el discurso desde ‚Äúqueremos un acceso al mar‚ÄĚ a ‚Äúqueremos que nos devuelvan territorio que fue nuestro‚ÄĚ sin que nadie reparar√° en ello. Evo subi√≥ la apuesta desde una petici√≥n de salida soberana al mar a una reivindicaci√≥n de territorios. Eso es grave y no se le prest√≥ la atenci√≥n debida.

Sobre Antofagasta, no entiendo la polémica: Chile reconoció en 1866 que llegaba hasta el paralelo 24. En 1868 se funda Antofagasta más arriba del paralelo 24, es decir, en territorio boliviano. Chile ratifica esto en el tratado de 1874. Antofagasta era boliviana.

Luego hay una guerra y en el tratado de 1904 ahora Bolivia reconoce que Antofagasta es chilena. Punto.

Ahora, lo que no corresponde, son las reacciones nacionalistas chauvinistas patéticas que no ayudan a nadie y sólo contribuyen a un ambiente de violencia que no sólo no contribuyen a la solución de las cosas, sino que colaboran a engrandecer al contrario.

Independiente del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya ¬ŅCrees que la soluci√≥n del conflicto concluye con una salida soberana al mar para Bolivia? ¬ŅDeber√≠a desecharse el tratado de 1904?

No tengo en la mente la soluci√≥n mega creativa e inteligente que el problema requiere. Per√ļ tambi√©n quiere recuperar sus territorios perdidos en la Guerra del Pac√≠fico. Pasen 20, 50 o 100 a√Īos siempre tendr√° eso en mente, de modo que no aceptar√° que Chile le d√© una salida soberana a Bolivia cortando lo que ellos consideran su territorio.

Tampoco ser√≠a soluci√≥n entregar una franja de mar soberano en el Atacama conectado por una carretera chilena. Inmediatamente La Paz comenzar√≠a a pedir que la conexi√≥n fuera soberana y nos ganar√≠amos gratis un tipo de ‚Äúfranja de Gaza‚ÄĚ que adem√°s cortar√≠a nuestra soberan√≠a mar√≠tima en dos.

En el marco que FILZIC tiene lugar en Antofagasta, una ciudad que ha hecho noticia por estos d√≠as en La Haya ¬ŅTienes preparada una sorpresa para la feria?

Vamos a demostrar que se puede conversar de estos temas sin caer en el primatismo militarista.

Bío Bío es La Radio oficial de FILZIC 2018