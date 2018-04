Libro Geografía Gastronómica de Chile: textos de Oreste Plath escritos entre 1942 y 1994

Este domingo 15 de abril, a las 11:30 horas, se presentar√° en la Plaza Yungay de Santiago, el libro Geograf√≠a Gastron√≥mica de Chile: art√≠culos reunidos 1942‚Äď1994, que en 300 p√°ginas re√ļne textos del que fuera un destacado investigador y recopilador de las tradiciones populares de Chile. El Centro Nacional de Patrimonio Inmaterial y Ediciones Biblioteca Nacional presentar√°n el libro, a kla que asistir√°n la Ministra de Cultrura Alejandra P√©rez, el alcalde de Santiago Felipe Alessandri, y PEBRE, Corporaci√≥n para las Cocinas de Chile.

Geograf√≠a Gastron√≥mica de Chile: art√≠culos reunidos 1942‚Äď1994 ser√° presentado en el marco de la celebraci√≥n del D√≠a Nacional de la Comida Chilena.

Los editores del libro, Anabella Grunfeld Havas y Rodrigo Aravena Alvarado, seleccionaron un total de 67 textos luego de la revisión de más de doscientos artículos relacionados con cocina chilena, publicados por Oreste Plath en medios de prensa y revistas especializadas, tanto nacionales como extranjeras. En ellos Plath recorre gran parte de nuestra geografía a partir de los sabores, costumbres, tradiciones e ingredientes típicos de cada zona del país.

En los artículos del libro Geografía Gastronómica de Chile, los límites geográficos, la diversidad de climas y las tradiciones vinculadas con la sabiduría popular, dan cuenta de un trabajo integral por parte de Plath que, desde la descripción de los utensilios, las recetas, las preparaciones, los lugares y los modos de vida, configura un espacio del comer y del beber que tiene características sociales y territoriales propias.

Geografía Gastronómica de Chile acerca al lector a un modo de entender la cultura gastronómica chilena como un todo que abarca los ingredientes y sus distintas preparaciones, inseparables de los territorios, las formas, los tiempos y los espacios sociales en que son producidos y consumidos, la diversidad animal, vegetal y genética que, en definitiva, construye identidad.

Dividido en cinco secciones, el libro propone: Espacios, que aborda los lugares donde el pa√≠s come o se abastece de alimentos, principalmente en el medio urbano; Aqu√≠ se come y se bebe (pero no de cualquier forma), que corresponde de manera aproximativa a lo que la Unesco llama ‚Äúusos sociales, rituales y actos festivos‚ÄĚ, en su definici√≥n de patrimonio cultural inmaterial; Folclor ling√ľ√≠stico y alimentaci√≥n, que pone √©nfasis en la oralidad relacionada con los alimentos; Cosmovisi√≥n: saberes de los sabores, que corresponde a la categor√≠a ‚ÄúConocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo‚ÄĚ, tambi√©n de la Unesco; y Platos, ingredientes y preparados, que vendr√≠a a ser como un recetario de las costumbres y la culinaria nacional.



C√©sar Octavio M√ľller Leiva, m√°s conocido como Oreste Plath, fue un folclor√≥logo nacional que se dedic√≥ a recopilar las im√°genes cotidianas y populares presentes en nuestro pa√≠s.

Se los mitos, las leyendas, la poesía, los pájaros, los mineros, los juegos, el habla, las animitas, la comida, la medicina popular, la arquitectura, los personajes típicos, la vestimenta y las costumbres. Un ejemplo palmario de estos intereses lo constituyó una de sus primeras publicaciones, Baraja de Chile, un amplio y documentado estudio de las locuciones, los juegos, los cantos, los pregones, las danzas, las costumbres del pueblo, (Santiago: Zig-Zag, 1946).

Entre sus libros más conocidos están Folclor chileno, Geografía del mito y la leyenda chilenos, y El Santiago que se fue. Además, colaboró en importantes revistas de circulación nacional, entre ellas, En Viaje, donde publicó su Geografía religiosa de Chile.