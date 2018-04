Vocalista de Iron Maiden inspiró a estudiantes chilenos con charla motivacional gratuita

En el marco de su aniversario n√ļmero 40, el preuniversitario Pedro de Valdivia organiz√≥ el encuentro Evoluciona 2018, que se llev√≥ a cabo hoy en Espacio Riesco, con el objetivo de orientarlos y motivarlos.

‚ÄúLos invitamos a despertar la vocaci√≥n y compromiso por un desarrollo sustentable, y que as√≠, desde la carrera y vida que elijan en el futuro, puedan tambi√©n aportar para tener el mundo que necesitamos‚ÄĚ, se√Īal√≥ Jos√© Ram√≥n Valenzuela, gerente general del preuniversitarios.

El evento -que superó las expectativas de asistencia, con más de 10 mil jóvenes escuchando respetuosamente a los speakers- fue inaugurado por el Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno y tuvo a la reconocida actriz Juanita Ringeling, como anfitriona, quien presentó las intervenciones de los 12 charlistas invitados.

Benito Baranda, Director internacional de la Fundaci√≥n Am√©rica Solidaria invit√≥ a los estudiantes a ser ‚Äúrebeldes con causa‚ÄĚ y movilizar sus habilidades en pos de generar un impacto en los dem√°s.

Luego fue el turno de Bruce Dickinson, vocalista de la legendaria banda de heavy metal Iron Maiden, piloto comercial y emprendedor con una peque√Īa l√≠nea a√©rea local, adem√°s de destacado esgrimista y escritor, quien fue recibido en medio de una ovaci√≥n.

En su charla invit√≥ a los j√≥venes a seguir sus sue√Īos, a no dejar de aprender durante toda la vida y a no temer al fracaso. ‚ÄúNo existe ser ‘normal’ en esta vida. Especialmente hoy, puedes ser quien quieras ser. Como escrib√≠ en una canci√≥n: Los so√Īadores pueden morir, pero los sue√Īos vivir√°n. Todos los sue√Īos pueden convertirse en realidad, pero si no tienes un sue√Īo, nada se convertir√° en realidad‚ÄĚ, coment√≥.

Dickinson también se refirió al momento en que dejó su banda como una importante lección para los jóvenes.

‚ÄúCuando renunci√© a Iron Maiden, no fue porque me llevara mal con mis compa√Īeros, porque no fu√©ramos exitosos o no gan√°ramos suficiente dinero. Todo era perfecto. Todo era demasiado perfecto. Pens√© que deb√≠a sacudir mi vida, salir de este ‚Äėd√≠a de la marmota¬ī. Me inspir√© en Henry Miller cuando le√≠ que cada crecimiento es un salto al vac√≠o. Ah√≠ entend√≠ que hab√≠a que vivir la vida al m√°ximo‚ÄĚ, sostuvo.

Tambi√©n invit√≥ a los estudiantes a que “hablen y se comuniquen” m√°s y chateen menos. En un golpe de efecto certero para una juventud enganchada al celular inteligente y a las aplicaciones -los organizadores tuvieron que pedir que lo guardaran durante la actividad-, Dickinson sac√≥ del bolsillo de sus jeans el suyo: un Nokia de los antiguos. “Lo tengo para poder hablar”, dijo.

Y es que “hablar, la interacci√≥n con el otro, es lo que hace la diferencia”, record√≥ un Dickinson curado del c√°ncer de garganta que le diagnosticaron en 2015. “Haz un plan”, se dijo para superar “dos o tres d√≠as de lamentaciones” al conocer la noticia.

El programa continu√≥ con las exposiciones de Francisca Varela, ganadora del premio InspiraTec, acad√©mica y emprendedora online; Jos√© Manuel Moller, exitoso emprendedor e innovador social, fundador de Al Gramo; Federico S√°nchez, arquitecto, reconocido conductor del programa City Tour de C13 y Director General del Campus Creativo de la UNAB; Alex Mu√Īoz, Director de National Geographic Pristine Seas para Latinoam√©rica, quien ha sido uno de los art√≠fices de la creaci√≥n de parques marinos en Chile; Alejandra Amen√°bar, Decano de la Facultad de Dise√Īo UDD que volvi√≥ a levantar las bienales de dise√Īo en Chile; Rodrigo Jord√°n, l√≠der de la primera expedici√≥n sudamericana exitosa a los montes Everest y K2 y Fundador de Vertical; Joaqu√≠n Walker, director ejecutivo de Elige Educar y ex Presidente de la Feuc y Guillermo Rolando, actual Subsecretario de Vivienda y Urbanismo y fundador de la Fundaci√≥n F√ļtbol M√°s.

Las charlas de estos expositores están asociadas a los 17 Objetivos de desarrollo sustentable de la ONU. Durante el Encuentro Evoluciona 2018, los alumnos además pudieron informarse de las carreras, beneficios y becas, entre otros aspectos, de las principales universidades del país y tomar contacto con ONGs que tienen su accionar en diversos áreas medioambientales y sociales.